トークスポーツのベン・ジャコボス氏によると、トランプ氏とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、モナコFWフォラリン・バログンの出場資格を再検討。7月7日（火） （現地時間午前2時）にカンザスシティで行われるベルギー戦に、モナコのFWフォラリン・バログンを起用できるよう、再審査を求める直接の接触があったと伝えている。この試合は準々決勝進出をかけた一戦だ。また、7月19日にインファンティーノ会長と共に優勝チームへのトロフィー授与式に出席予定の米国大統領の影が大会に重くのしかかっている。これは大会まで続いた慣例を破る行為となる。 FIFAはトークスポーツの報道を否定し、懲戒委員会の独立性を強調した。