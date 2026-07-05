FIFA懲戒委員会は、ボスニア戦でVAR判定により一発退場となった米国代表FWフォラリン・バログンに対する1試合の出場停止を執行猶予付きで取り消した。前例のない決定で、論争が予想される。 この決定により、同選手はベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できる。
Getty Images Sport
翻訳者：
ワールドカップでバログン騒動拡大。出場停止取り消し前にトランプ氏とインファンティーノ会長が電話で協議？FIFAが反論。
第27条
FIFAは規定上、主審の懲戒決定には異議を申し立てられない。だが第27条により、バログンのケースのような特別事情がある場合、出場停止処分の全部または一部を取り消せる。 この歴史的決定にドナルド・トランプ米大統領も喜び、自身の「Truth」アカウントでFIFAに謝意を示した。一方、米国政府がFIFA首脳に圧力をかけたとの疑惑も浮上し、さまざまな憶測が飛び交っている。
電話をめぐる謎
トークスポーツのベン・ジャコボス氏によると、トランプ氏とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、モナコFWフォラリン・バログンの出場資格を再検討。7月7日（火） （現地時間午前2時）にカンザスシティで行われるベルギー戦に、モナコのFWフォラリン・バログンを起用できるよう、再審査を求める直接の接触があったと伝えている。この試合は準々決勝進出をかけた一戦だ。また、7月19日にインファンティーノ会長と共に優勝チームへのトロフィー授与式に出席予定の米国大統領の影が大会に重くのしかかっている。これは大会まで続いた慣例を破る行為となる。 FIFAはトークスポーツの報道を否定し、懲戒委員会の独立性を強調した。
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