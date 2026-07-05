ワールドカップで波乱が起きた。月曜から火曜にかけての夜、シアトルのスタジアムで行われる、開催国アメリカ対ベルギーの待望の決勝トーナメント1回戦を控えてのことだ。 FIFA懲戒委員会は、16強戦でタリク・ムハレモヴィッチへのファウルで退場したアメリカ代表FWフォラリン・バログンについて、レッドカードと1試合の出場停止を暫定的に保留すると決定した。これにより、モナコ所属のバログンはマウリシオ・ポチェッティーノ監督の下で通常通り出場できる。
Getty Images Sport
翻訳者：
ワールドカップでバログンに朗報。FIFAはボスニア戦の退場による出場停止を取り消し、ベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できる。
ノルマ・ロナウド
『The Athletic』はFIFA関係者への取材に基づき、今回の措置が事実で、ワールドカップ近年の歴史では前例がないことを報じた。 FIFA規約第27条は、ピッチ上で科された懲戒による出場停止の一部または全部を取り消すことを認めており、懲戒委員会は対象者が一定期間内に同程度の重大な行為を繰り返さないことを条件に、予防措置としての出場停止を取り消せる。 直近の例では、クリスティアーノ・ロナウドがW杯予選アイルランド戦で肘打ちにより退場し3試合の出場停止を受けた。うち2試合は執行猶予付きだったため、本大会に出場できた。
ポチェッティーノが微笑む
フォラリン・バログンは、VARの介入で審判ラファエル・クラウスから退場となったが、ファウルは偶然で意図的ではなく、不注意によるものと判断された。そのため7月7日の試合に出場でき、今大会4試合目となる。すでに3得点を挙げている。 FIFAは規則上、出場停止を取り消す異議申し立てはできないと説明。唯一の救済は第27条の適用で、レッドカードは維持されるが、出場停止は裁量で猶予される可能性がある。
トランプ氏からの謝辞
直後、ドナルド・トランプ米大統領が反応した。自身のSNS「Truth」で「FIFAが正しい判断をし、不正を正したことに感謝する」とコメントした。 この件をさらに大きな話題にし、決定の背後に政治的影響があるとの疑惑を煽っているのが、トークスポーツのベン・ジェイコブスによる報道だ。それによると、トランプ氏はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に直接電話し、バログンへの出場停止処分取り消しを圧力かけたという。FIFAはこれを否定した。
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