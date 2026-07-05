『The Athletic』はFIFA関係者への取材に基づき、今回の措置が事実で、ワールドカップ近年の歴史では前例がないことを報じた。 FIFA規約第27条は、ピッチ上で科された懲戒による出場停止の一部または全部を取り消すことを認めており、懲戒委員会は対象者が一定期間内に同程度の重大な行為を繰り返さないことを条件に、予防措置としての出場停止を取り消せる。 直近の例では、クリスティアーノ・ロナウドがW杯予選アイルランド戦で肘打ちにより退場し3試合の出場停止を受けた。うち2試合は執行猶予付きだったため、本大会に出場できた。