FIFAがバログン問題で衝撃的な決定を下してから数時間後、ベルギーサッカー協会は米国戦まで約24時間を残した時点で声明を発表した。 「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、7月6日（月）17:00（シアトル時間）の米国対ベルギー戦で、出場停止中の米国人選手フォラリン・バログンを出場可能としたFIFAの決定に驚いている。

FIFAは懲戒規定第27条に基づきこの判断を行った。 同規定では、FIFA懲戒委員会が以前の懲戒処分の執行を一時停止できるとされている。

しかし、同懲戒規程第66条4項は、レッドカードによる退場は自動的に次の試合の出場停止を伴うと定めており、これは今大会で提示された他のレッドカードの場合と同様である。

さらに、この決定は大会規定第10.5条とも矛盾する。同条は「レッドカードを受けた選手は次の試合に出場できない」と定めている。 追加の制裁が科される場合がある。」

この自動的な出場停止は、2026年5月12日に全加盟協会に配布された「2026 FIFAワールドカップ通達第16号」でも明示されている。 このルールは各試合前の調整会議でも確認され、全ワークショップ資料に記載されている。 RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる可能性を検討している。」