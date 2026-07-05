ワールドカップで波乱が起きた。月曜から火曜にかけての夜、シアトルのスタジアムで行われる、開催国アメリカ対ベルギーの注目の決勝トーナメント1回戦を控えてのことだ。 FIFA懲戒委員会は、16強戦でタリク・ムハレモヴィッチへのファウルで退場した米国代表FWフォラリン・バログンについて、レッドカードと1試合の出場停止を暫定的に保留すると決定。これにより、モナコ所属のバログンはポチェッティーノ監督の下で出場可能となった。
翻訳者：
ワールドカップでバログンに朗報。FIFAがボスニア戦の退場を撤回し、ベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できる。
ノルマ・ロナウド
『The Athletic』はFIFA関係者への取材に基づき、今回の措置が事実と報じた。 FIFA規約第27条は、懲戒委員会が一定期間内に同程度の違反がなければ出場停止を一部または全部取り消せるとしている。 直近の例では、クリスティアーノ・ロナウドがW杯予選アイルランド戦で肘打ちにより退場し3試合の出場停止を受けた。うち2試合は執行猶予付きだったため、本大会に出場できた。
ポチェッティーノが微笑む
フォラリン・バログンは、VARの介入で審判ラファエル・クラウスから退場となったが、ファウルは偶然で不注意によるものと判断された。そのため7月7日の試合に出場でき、今大会4試合目となる。すでに3得点を挙げている。 FIFAは規則上、出場停止を取り消す異議申し立てはできないと説明。唯一の救いは第27条の適用で、レッドカードは維持されるが、出場停止は裁量で猶予される可能性がある。
トランプ氏からの感謝の言葉
直後、ドナルド・トランプ米大統領が反応した。自身のSNS「Truth」で「FIFAが正しい判断をし、不正を正してくれたことに感謝する」とコメントした。 この件をさらに大きな話題にし、決定の背後に政治的影響があるとの疑惑を煽っているのが、トークスポーツのベン・ジェイコブスによる報道だ。同氏によると、トランプ氏はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に直接電話し、バログンへの出場停止処分取り消しを圧力かけたという。FIFAはこれを否定した。
ベルギーは納得していない
FIFAがバログン問題で衝撃的な決定をしてから数時間後、ベルギーサッカー協会は米国戦まで約24時間を残して声明を発表した。 「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、7月6日（月）17:00（シアトル時間）の米国対ベルギー戦で、出場停止中の米国人選手フォラリン・バログンの出場を認めるというFIFAの決定に驚いている。
FIFAは懲戒規程第27条に基づきこの判断を行った。 同規定では、FIFA懲戒委員会が以前の懲戒処分の執行を一時停止できるとされている。
しかし、同懲戒規程第66条4項は、レッドカードによる退場は自動的に次の試合の出場停止を伴うと定めており、これは今大会で提示された他のレッドカードと同じ扱いである。
さらに、この決定は大会規定第10.5条とも矛盾する。同条は「レッドカードを受けた選手は次の試合に出場できない」と定めている。 さらに追加の制裁が科される場合がある。」
この自動的な出場停止は、2026年5月12日に全加盟協会に配布された「2026 FIFAワールドカップ通達第16号」でも明示されている。 このルールは各試合前の調整会議でも確認され、すべてのワークショップ資料にも記載されている。 RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる可能性を検討している。」
ガルシアの言葉
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督も「ワールドカップやFIFAの世界では、7月5日がエイプリルフールだとは知らなかった」とコメントした。
「我々は代表チームや協会を守るのではなく、サッカーそのものと誠実さを守っているのだ」
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