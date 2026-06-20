ワールドカップでトルコが敗退し、レアル・マドリードのスター、アルダ・ギュレルが怒りを示した。

トルコ代表はパラグアイに1-0で敗れ、グループステージ敗退が決定した。ユーロ2024で準々決勝に進出したヴィンチェンツォ・モンテッラ監督のチームは期待されていた。

しかし大会ではオーストラリアに2-0で敗れた後、パラグアイにも0-1で敗れ、2試合を終えて勝ち点・得点はともに0に終わった。