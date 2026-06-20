AFP
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ワールドカップでトルコが敗退し、レアル・マドリードのスター、アルダ・ギュレルが怒りを示した。
トルコのワールドカップへの夢は早くに終わった
トルコ代表はパラグアイに1-0で敗れ、グループステージ敗退が決定した。ユーロ2024で準々決勝に進出したヴィンチェンツォ・モンテッラ監督のチームは期待されていた。
しかし大会ではオーストラリアに2-0で敗れた後、パラグアイにも0-1で敗れ、2試合を終えて勝ち点・得点はともに0に終わった。
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ギュレルはサポーターに謝罪した。
試合終了のホイッスルが鳴り、ギュラーは動揺を隠せなかった。21歳、ケナン・イルディズと並ぶトルコ新世代の代表格だ。敗退が決まると、悔しさがにじんだ。TRTスポルとのインタビューでは代表のパフォーマンスを率直に振り返り、サポーターに謝罪した。
「恥ずかしい限りです。国民の皆様に深くお詫び申し上げます」とギュレル選手は語った。「我々は大きなクラブでプレーし、その力をピッチで示すべきでした。2試合で得点を挙げられず、申し訳ありません。代表選手として、この失望を忘れさせるよう全力を尽くします。」
長年の非効率がモンテッラに代償を払わせた
トルコの敗退は、ゴール前での非効率さを示すデータとして表れている。2試合で62本もシュートを放ちながら、1得点も挙げられなかった。 Optaによると、これは1966年以降、ワールドカップ史上最多の2試合連続シュート数だ。パラグアイ戦ではボール支配率78.5％を誇り、33本を放ったが、やはり得点は生まれなかった。
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注目は復興へ
トルコはグループステージでアメリカと1試合残しているが、結果がチームの運命に影響はない。大会を力強いパフォーマンスで締めくくり、誇りを取り戻すことが焦点となる。