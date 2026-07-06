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USMNT family storiesGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「ワールドカップでゴールを決めた！」――米国男子代表オーストン・トラスティ、セバスチャン・バーハルター、マリク・ティルマンの家族が、愛する人が夢を叶える瞬間を語る。

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オーストン・トラスティー
マリク・ティルマン
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ジョバンニ・レイナ
フォラリン・バログン

米国男子代表がワールドカップで決めたゴールは、そのたびにピッチをはるかに超えて喜びを呼び起こし、家族や友人、愛する人々が、長年にわたって待ち望んできたその瞬間を共に分かち合ってきた。

シアトル発――サッカーボールを蹴る選手は皆、ある夢を抱いて練習を始めます。その多くはワールドカップが舞台です。裏庭や練習場で、自分のシュートがネットを揺らし、国中が歓声を上げる瞬間を想像しながら、数えきれない時間を費やしてきたのです。

この夏、ワールドカップで得点を挙げた米国男子選手は25人だけだった。今回の大会でさらに6人がそのリストに名を連ねた。しかし、その瞬間を最も強く味わうのは選手だけではない。彼らの背後には、家族、コーチ、友人、地域社会がいる。ワールドカップ選手を育てるには「村全体」の力が必要で、選ばれた数少ない選手にとっては、その「村」全体がゴールを祝う、ほんの一瞬があるのだ。

この夏、6つの家族がその喜びを共有した。バログン家とレイナ家はフォラリンとジオがパラグアイ戦で、フリーマン家はアレックスがオーストラリア戦で、トラスティ家とバーハルター家はオーストンとセバスチャンがそれぞれゴールを決める瞬間を目撃した。ティルマン家はマリクがボスニア・ヘルツェゴビナ戦でフリーキックを沈めた瞬間を動画に収めた。 6つの家族はそれぞれ異なる場所と経緯を持つが、この夏、彼らは皆、同じ喜びを共有した。それは、大切な人がワールドカップでゴールを決める瞬間を見たときに感じる、純粋な喜びだ。

「これほど素晴らしい瞬間はないわ」と、米国代表DFオーストンの妻、エミリー・トラスティはGOALに語った。「言葉では言い表せない。愛する人が夢を叶える姿を目の当たりにできるんだから。世界で最も素晴らしいことよ。確率は分からないけど、たぶん0.1％の人しかその夢を叶えられないんじゃないかしら。

「今その話をすると、本当に泣きそうになるわ。愛する人がどれほど喜んでいるか、はっきりとわかるの。誰も彼からその喜びを奪えない。彼はワールドカップでゴールを決めたのよ！」

この感情は誰にも奪えない。この夏、6つの家族が決して忘れない体験となった。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「うわっ、つい泣いちゃった」

    アントニオ・フリーマンも、他の人たちと同様に待つしかなかった。

    息子のアレックスがヘディングでネットを揺らし、オーストラリア戦で2－0とリードしたかに見えた。しかし直後にオフサイドの旗が上がる。喜びは一時凍りついた。VAR確認の末、ゴールが認められると、USMNT最年少選手はピッチを駆け抜け、チームメイトが後に続いた。

    父アントニオはNFLで数多くの決定的な場面を経験してきたが、この喜びは別物だった。

    「サングラスとフリーマンジャージを着て、ただ泣いていた。ゴールが認められ、アレックスとチームメイトが喜び合う姿を見て、さらに号泣した」 チームメイトが彼を家族のように受け入れているのが伝わってきた。個人としての活躍も素晴らしいが、チームで共有する瞬間こそ本当に特別だ」

    一方、レイナも独自のパフォーマンスで祝った。パラグアイ戦の4－1を締めくくる見事なトリベラを決めた後、ボールをシャツの下に隠した。これは妊娠発表だ。彼と妻クロエは適切なタイミングを待っていたが、ワールドカップほどふさわしい舞台があるだろうか？

    「数か月前から知っていた」とレイナは得点後に語った。「完璧なタイミングを待っていたんだ。これがまさにそれだと思ったよ」

    フリーマンとレイナのゴール後の祝福は家族にとって感動的だったが、皮肉にもエミリー・トラスティは夫のゴールを完全に見逃した。トルコ戦開始直後にオーストン・トラスティがゴールを決めてベンチへ猛ダッシュしたとき、彼女にできたのは周囲を見回すことだけだった。まず夫の姉オニーと目が合い、次に娘を見た瞬間、感情が溢れた。

    「姉は彼がサッカーを始めるきっかけになった人。だから同じ反応か確かめようとして彼女を見たんです」とエミリーは振り返る。「『本当にオーストン？』と確認し合い、彼だと分かった瞬間、涙が溢れました。 娘は私の足元で遊んでいたが、映像を見返すと立ち上がろうと私の足に手を伸ばしていた。私は前かがみになって泣いていたので、ゴール後の祝福は見ていなかった。その後、場が静まり、私たちはただ衝撃を受けて震えていた。

    「面白いのは、みんながまるで私たち自身が得点したかのように祝福してくれること。ゴール後にオーストンと話したの。私が自分のことのように喜んで泣いていたことについて。私は何もしていない。ただ見ていただけなのに、みんなが近づいてきて祝福してくれる。でも、それは私じゃない。100％彼なの。私はただ、それを祝っているだけ」。

    グレッグ・バーハルターの涙は、その直後ではなく数時間後にこぼれた。息子のセバスチャンがトルコ戦でゴールを決めた瞬間、彼は笑顔を浮かべ拳を突き上げた。

    息子がワールドカップでプレーするのはもちろん素晴らしいが、アシストとゴールを決めてくれるとは信じられない。言葉にできないほどの誇りだ」とバーハルターはESPNに語った。

    「試合後の深夜便で帰路に就く際、彼の歩みとそれが持つ意味を思い、涙が溢れた」

    得点を決めた選手たちの家族にとって、そのゴールは格別だ。その瞬間、彼らは長い道のりを思い出す。スタジアムであれ、深夜便であれ、何十年分の涙が溢れるのはそのためだ。

    だが、こうした瞬間は各家族の専売ではない。チーム全体がひとつの家族になる。選手が得点すると、USMNTの「友人・家族席」は一斉にその選手の家族へ視線を向け、涙は歓声に変わる。

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    「反応する時間」

    USMNTファミリーは口を揃える。祝祭の始まりは、ある女性によるものだ。

    「ウェストン・マッケニーの母親が私のすぐ前に座っていたんです」と、USMNTのスター選手マリクの母であるアンジャ・ティルマンはGOALに語る。「何かあるたびに、彼女は『ねえ！』って叫んでいたんです」

    「間違いなくウェストンの家族ですね」とトラスティは付け加える。「彼の母親は私たちの真前にいました。彼女は私のいとこと一緒に盛り上がり、二人は大はしゃぎでした。本当に嬉しそうでした。後ろには他の家族もいて、彼らが私たちやオースタンのことを心から喜んでくれている様子を見て、私は感動の涙を流してしまいました」

    ティナが祝祭の合図となるかもしれないが、どのゴールもすぐに全員の喜びへと変わる。そこには懐かしさがある。子供の頃、ゴールを決めたとき、サイドラインの家族が他の人たちと喜び合う姿をよく見たものだ。だがキャリアが進むにつれ、そんな光景は減っていく。

    だがW杯では違う。誰もが喜びを分かち合う。USMNTの「友人・家族席」には26の家族がおり、ゴールを決めた選手の親族には他の25家族の視線が注がれる。

    ティルマンがボスニア・ヘルツェゴビナ戦で驚異的なゴールを決めたとき、まさにそれが起きた。誰もがスマホを構え、フリーキックを録画しようとした。そしてボールがネットを揺らした瞬間、レンズは一斉にティルマン一家に向かった。母アンヤは涙を流し、兄ティモシーは満面の笑みだった。

    「ファミリー席にいるのは楽しいよ」とティモシー・ティルマンはGOALに語った。「何かが起こると、みんなが一斉に振り返るから、その瞬間、自分たちが反応する番になるんだ…… その瞬間を一緒に過ごせたことが本当に幸せだった。彼も僕たちがスタンドにいることを知っていたし、それが一番の喜びだよ。僕たち3人にとって最高の時間だった」

    どの家族にとっても、同じジェットコースターを共に乗り切る仲間がいることは大きな支えだ。大会が始まって1か月以上がたち、今では互いをよく知る仲間になっている。

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    「チームの結束は本物だ」

    今夏のワールドカップのため米国に着いた瞬間、アンヤ・ティルマンは「宿題」があることに気づいた。

    ドイツではHBOのドキュメンタリー『U.S. Against The World』が見られなかったため、到着後すぐに全エピソードを一気見した。選手たちのストーリーを知るのも楽しかったが、もっと大事な目的があった。それは、ワールドカップ会場に行く前に各選手の家族構成を把握することだった。

    「大会前に観たので、少し知っていました。今はどの家族がどの選手か分かります」と彼女は言う。

    チーム集まりも役立った。大会中、米国代表は休日ごとにグループ活動を行い、バーベキューを通じて全員が互いを理解し、スタンドの家族・友人たちの絆はピッチ上の選手たちにも匹敵するほど強まった。

    「家族や友人とのバーベキューは本当に役立った」とティモシー・ティルマンは言う。「他の家族とも親しくなれた。誰が誰と一緒にいるのか、誰が誰と親戚なのかが分かるようになったんだ」

    この知識があったからこそ、重要な場面で全員が素早く反応できた。マリク・ティルマンが得点した瞬間、誰もがアンジャとティモシーの居場所を知っていた。オーストン・トラスティが得点したときも、視線はすぐ彼の家族に向かった。 どのゴールにも似たような物語がある。バログン、レイナ、フリーマン、バーハルター――彼らが得点したとき、誰もがどこを見ればよいか分かっていた。たとえばバーハルターのゴールでは、スタンドには32人の友人や家族がいた。つまり、そのゴールが誰にとってどれほど大きな意味を持つのか、一目で分かる状況だったのだ。

    「他の家族たちが私たちを祝福してくれるのは最高だ」とトラスティは語る。「その恩返しができるのも素晴らしい。誰かが得点すると、その家族のそばで一緒に祝う。その瞬間が彼らにとってどれほど大切か、よく分かるから。」

    その絆は本物で、心に響きます。それは家族の間でも同じです。」

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    振り返ってみて

    その後の日々は、すべてその旅そのものだ。アドレナリンが収まると、振り返る機会が訪れる。長年の犠牲は、一蹴りや一跳びのヘディングで報われる。

    トラスティによると、その瞬間が過ぎても、彼女は数え切れないほどのメッセージを受け取った。その一つは、マット・フリースの恋人ケルシーからで、彼女はトラスティの一行のそばにはいられなかった。 試合後、選手たちは愛する人々と再会し、祝福を受けた。マリク・ティルマンの母アンジャは、自分がいつも遅れてくることを冗談にした。

    でも、それでいいのです。誰もが一生振り返る瞬間だからです。誰もが「そのときどこにいたか」「誰に最初に抱きついたか」を覚えている瞬間なのです。スタンドで愛する人の人生が一瞬で変わるのを見守る人々も、自分の人生が変わったと感じるでしょう。

    「こういうことが起こるたびに、子供の頃の夢が現実になる」とトラスティは言う。「彼らが勝つたび、無失点で終えるたび、ゴールを決めるたび、夢が叶う。それを目の当たりにし、家族として本当に幸せを感じる。もちろん、多くのものを犠牲にしてきた。 私は海外に移住し、自分のキャリアを中断し、彼に合わせて人生を再構築した。その過程で、彼の夢や将来について話す機会も増えた。

    彼は多くのものを犠牲にしてきたが、後悔はないだろう。その姿を見守り、夢が叶う瞬間を目の当たりにするのは、本当に素晴らしい。彼らはただ夢を追い続ける子供たちで、それが想像以上に素晴らしいものになっているだけだ。」

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