アントニオ・フリーマンも、他の人たちと同様に待つしかなかった。

息子のアレックスがヘディングでネットを揺らし、オーストラリア戦で2－0とリードしたかに見えた。しかし直後にオフサイドの旗が上がる。喜びは一時凍りついた。VAR確認の末、ゴールが認められると、USMNT最年少選手はピッチを駆け抜け、チームメイトが後に続いた。

父アントニオはNFLで数多くの決定的な場面を経験してきたが、この喜びは別物だった。

「サングラスとフリーマンジャージを着て、ただ泣いていた。ゴールが認められ、アレックスとチームメイトが喜び合う姿を見て、さらに号泣した」 チームメイトが彼を家族のように受け入れているのが伝わってきた。個人としての活躍も素晴らしいが、チームで共有する瞬間こそ本当に特別だ」

一方、レイナも独自のパフォーマンスで祝った。パラグアイ戦の4－1を締めくくる見事なトリベラを決めた後、ボールをシャツの下に隠した。これは妊娠発表だ。彼と妻クロエは適切なタイミングを待っていたが、ワールドカップほどふさわしい舞台があるだろうか？

「数か月前から知っていた」とレイナは得点後に語った。「完璧なタイミングを待っていたんだ。これがまさにそれだと思ったよ」

フリーマンとレイナのゴール後の祝福は家族にとって感動的だったが、皮肉にもエミリー・トラスティは夫のゴールを完全に見逃した。トルコ戦開始直後にオーストン・トラスティがゴールを決めてベンチへ猛ダッシュしたとき、彼女にできたのは周囲を見回すことだけだった。まず夫の姉オニーと目が合い、次に娘を見た瞬間、感情が溢れた。

「姉は彼がサッカーを始めるきっかけになった人。だから同じ反応か確かめようとして彼女を見たんです」とエミリーは振り返る。「『本当にオーストン？』と確認し合い、彼だと分かった瞬間、涙が溢れました。 娘は私の足元で遊んでいたが、映像を見返すと立ち上がろうと私の足に手を伸ばしていた。私は前かがみになって泣いていたので、ゴール後の祝福は見ていなかった。その後、場が静まり、私たちはただ衝撃を受けて震えていた。

「面白いのは、みんながまるで私たち自身が得点したかのように祝福してくれること。ゴール後にオーストンと話したの。私が自分のことのように喜んで泣いていたことについて。私は何もしていない。ただ見ていただけなのに、みんなが近づいてきて祝福してくれる。でも、それは私じゃない。100％彼なの。私はただ、それを祝っているだけ」。

グレッグ・バーハルターの涙は、その直後ではなく数時間後にこぼれた。息子のセバスチャンがトルコ戦でゴールを決めた瞬間、彼は笑顔を浮かべ拳を突き上げた。

息子がワールドカップでプレーするのはもちろん素晴らしいが、アシストとゴールを決めてくれるとは信じられない。言葉にできないほどの誇りだ」とバーハルターはESPNに語った。

「試合後の深夜便で帰路に就く際、彼の歩みとそれが持つ意味を思い、涙が溢れた」

得点を決めた選手たちの家族にとって、そのゴールは格別だ。その瞬間、彼らは長い道のりを思い出す。スタジアムであれ、深夜便であれ、何十年分の涙が溢れるのはそのためだ。

だが、こうした瞬間は各家族の専売ではない。チーム全体がひとつの家族になる。選手が得点すると、USMNTの「友人・家族席」は一斉にその選手の家族へ視線を向け、涙は歓声に変わる。