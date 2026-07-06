シアトル発――サッカーボールを蹴る選手は皆、ある夢を抱いて練習を始めます。その多くはワールドカップが舞台です。裏庭や練習場で、自分のシュートがネットを揺らし、国中が歓声を上げる瞬間を想像しながら、数えきれない時間を費やしてきたのです。
この夏、ワールドカップで得点を挙げた米国男子選手は25人だけだった。今回の大会でさらに6人がそのリストに名を連ねた。しかし、その瞬間を最も強く味わうのは選手だけではない。彼らの背後には、家族、コーチ、友人、地域社会がいる。ワールドカップ選手を育てるには「村全体」の力が必要で、選ばれた数少ない選手にとっては、その「村」全体がゴールを祝う、ほんの一瞬があるのだ。
この夏、6つの家族がその喜びを共有した。バログン家とレイナ家はフォラリンとジオがパラグアイ戦で、フリーマン家はアレックスがオーストラリア戦で、トラスティ家とバーハルター家はオーストンとセバスチャンがそれぞれゴールを決める瞬間を目撃した。ティルマン家はマリクがボスニア・ヘルツェゴビナ戦でフリーキックを沈めた瞬間を動画に収めた。 6つの家族はそれぞれ異なる場所と経緯を持つが、この夏、彼らは皆、同じ喜びを共有した。それは、大切な人がワールドカップでゴールを決める瞬間を見たときに感じる、純粋な喜びだ。
「これほど素晴らしい瞬間はないわ」と、米国代表DFオーストンの妻、エミリー・トラスティはGOALに語った。「言葉では言い表せない。愛する人が夢を叶える姿を目の当たりにできるんだから。世界で最も素晴らしいことよ。確率は分からないけど、たぶん0.1％の人しかその夢を叶えられないんじゃないかしら。
「今その話をすると、本当に泣きそうになるわ。愛する人がどれほど喜んでいるか、はっきりとわかるの。誰も彼からその喜びを奪えない。彼はワールドカップでゴールを決めたのよ！」
この感情は誰にも奪えない。この夏、6つの家族が決して忘れない体験となった。