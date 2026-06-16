森保一監督の下でも信頼は揺るがなかったが、中盤のより深い位置へ移ったことで、この元ラツィオの選手はチームに不可欠な存在になった。鎌田は「現代サッカーではフィジカルが重要だが、僕は速くない」と語る。「ずっと『6番』でプレーしたかったが、監督には『もっと学び、守備で貢献せよ』と言われた。 オリバー・グラスナー監督が『6番』として起用し、守備を学べました。今は速い選手が多いので、私が『6番』を務めています。他の10人が深く走り、役割を分かち合っています。18歳の頃から、自分は『6番』できると思っていました」