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ワールドカップでオリバー・グラスナーの魔法が奏功している。日本代表得点はオランダ戦の引き分け後、元クリスタル・パレス監督に感謝した。
オランダ戦で決めた夢のようなゴール
代表50試合目の日曜、カマダは88分にヘディングでコースを変え、2－2の同点弾。自国を救いヒーローとなった。 ロイター通信の取材に、このMFはカタール大会での苦戦を振り返り、「あれは単なる幸運でしたが、私にとっては夢が叶ったようなものです。ゴールはゴールですし、チームに貢献できました。前回のワールドカップでは良いパフォーマンスができなかったので、チームを助けられて本当に嬉しいです」と語った。
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ピッチ上で新たな役割を見つける
森保一監督の下でも信頼は揺るがなかったが、中盤のより深い位置へ移ったことで、この元ラツィオの選手はチームに不可欠な存在になった。鎌田は「現代サッカーではフィジカルが重要だが、僕は速くない」と語る。「ずっと『6番』でプレーしたかったが、監督には『もっと学び、守備で貢献せよ』と言われた。 オリバー・グラスナー監督が『6番』として起用し、守備を学べました。今は速い選手が多いので、私が『6番』を務めています。他の10人が深く走り、役割を分かち合っています。18歳の頃から、自分は『6番』できると思っていました」
オーストリアの巨匠から学ぶ
グラスナーの戦術は大きな影響を与えた。2人はアイントラハト・フランクフルトで共働き、後にセルハースト・パークで再会した。監督は退任したが、その哲学は残っている。カマダは「彼の守備戦術は世界最高で、日本代表の3-4-3にも合う」と語る。 「私もグラスナーから多くを学んだ。改善点の提案を通じてチームに貢献できる。まだトップクラスではないが、守備を固め、彼の戦術は今の日本代表に非常に有効だ」
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サムライブルーの次は？
日本はチュニジア、スウェーデンと連続して対戦する。次ラウンド進出のため、必ず結果が必要だ。第1戦でチュニジアを5－1で下しグループ首位のスウェーデンを考えるに、カマダのチーム適応はサムライブルーにとって極めて重要である。