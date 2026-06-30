ワールドカップでオランダがモロッコに惨敗した試合後、ヴィルジル・ファン・ダイクは「戦術は機能した」と不可解な主張をした。

オランダ代表は32試合ぶりに5バックを採用し、批判を受けた。ファン・ダイクは「現代の大会ではどの強豪も低い位置でブロックを組み、適切なタイミングでプレスをかける」と主張した。

ファン・ダイクは続けた。「ワールドカップの強豪も皆、深く下がり、プレスをかけるタイミングを待っている。我々は2日間徹底して練習し、時にはうまくいった。改善の余地はあるが、今さらだ。」

センターサークルからPK戦を見守った心境については「精神的にきつい。ここまで練習してきたのに、結局負けた」と語った。

12ヤードのPKを外した選手たちを責めるのではなく、キャプテンはチームを鼓舞した。「今はロッカールームに戻り、仲間と一緒になりたい。それしか頭にない」