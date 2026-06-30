AFP
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ワールドカップでオランダがモロッコに惨敗した試合後、ヴィルジル・ファン・ダイクは「戦術は機能した」と不可解な主張をした。
PKの痛恨がオランジェを悩ませる
オランダ代表は終盤のリードを守れず、モロッコ代表に逆転負け。72分にコディ・ガクポのゴールで勝ち越しかけたが、アディショナルタイムにイッサ・ディオプに同点弾を許した。 延長では攻撃の手が止まり、ボール支配率は17％にとどまった。PK戦では3本を止められ、3－2で敗退した。
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キャプテンが守備的な布陣を支持
試合終了直後、NOSの取材に応じた34歳の主将ファン・ダイクは冷静だった。120分間で枠内シュート2本しか奪えなかったが、このセンターバックは攻撃の意欲不足より守備の組織を強調した。
ファン・ダイクは「今すぐ分析するのは難しい。激しい試合だった。守備は堅く、相手のフリーランを封じた。我々は良いゴールを決めたが、ロスタイムに押し込まれた。PK戦の末、残念ながら負けた」と語った。
実用的なアプローチが社内で正当と認められた
オランダ代表は32試合ぶりに5バックを採用し、批判を受けた。ファン・ダイクは「現代の大会ではどの強豪も低い位置でブロックを組み、適切なタイミングでプレスをかける」と主張した。
ファン・ダイクは続けた。「ワールドカップの強豪も皆、深く下がり、プレスをかけるタイミングを待っている。我々は2日間徹底して練習し、時にはうまくいった。改善の余地はあるが、今さらだ。」
センターサークルからPK戦を見守った心境については「精神的にきつい。ここまで練習してきたのに、結局負けた」と語った。
12ヤードのPKを外した選手たちを責めるのではなく、キャプテンはチームを鼓舞した。「今はロッカールームに戻り、仲間と一緒になりたい。それしか頭にない」
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戦術に深刻な影響が予想される。
オランダ代表はユーロ2000以来、公式戦で3度目のPK戦敗退を経験し、望まぬ歴史を繰り返した。厳しい検証が待っている。勝利したモロッコはヒューストンでベスト16カナダ戦に進むが、敗退した欧州の強豪は帰国し、ピッチ上のチームアイデンティティとリーダーシップを内部で再検討する。
この苦い敗退はコーチ陣にも動揺をもたらしており、コエマン監督は早期敗退を受けて去就を検討している。