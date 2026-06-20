2026年ワールドカップでは、これまでに7つのオウンゴールが記録され、過去最多を更新している。 これはカタール2022大会の合計数を5ゴール上回り、各代表チームの攻撃スタイルに戦術的変化が表れている。
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ワールドカップでは、オウンゴールが不運から戦術へどう変わったのか？
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ワールドカップ現象
米代表の勝利には共通点がある。序盤の勢い、中央よりサイド攻撃の多用、 さらに、オウンゴールを活かして先制するパターンも目立つ。初戦のパラグアイ戦（4-1）ではダミアン・ポパディラがオウンゴールを決めた。
オーストラリアのキャメロン・バージェスもホームチームに0-2で敗れた試合で同じことを繰り返した。これにより米国代表は男子W杯で2試合連続オウンゴールを活用した初のチームとなった。
今大会ではオウンゴールが重要な要素となっており、運だけではない。32チームのみが出場する小規模大会ゆえ例外的な数字だが、世界的に見てもオウンゴールは増加傾向にある。
偶然か、それとも計画か？
統計ネットワーク「オプタ」のデータによると、イングランド・プレミアリーグの最初の17シーズンでは、1節あたりのオウンゴール平均数は1ゴール未満だった。 しかし2009-2010シーズンは38節で53OGと過去最多を記録。このシーズンが最多だが、38OG以上は他に7シーズンある。
「オプタ」は判定基準が一貫しているとし、リプレイ技術の進化が影響したという説も否定している。 興味深いのは、ディフェンダーがボールコントロールに不慣れなのではなく、むしろ高い技術を持つ選手が増えているにもかかわらず、自陣ゴールにボールを押し込むケースが増えている点だ。
この変化の背景には、サイド攻撃の重視など、攻撃の質の変化がある。 以前はペナルティエリアの端から遠めのポストへ弧を描くクロスが主流で、ディフェンダーがオウンゴールにつながることは少なかった。 だが現在は、
現在はゴールラインまで駆け上がり、6ヤードボックス内に低いクロスを速く入れる戦術が主流だ。 ディフェンダーは自陣ゴールに向かって全速力で戻らなければならず、ボールが体に当たってネットに吸い込まれる場面が増えている。
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ディフェンダーたちの苦境
この新しい攻撃スタイルの顕著な例は、ベルギー対エジプト戦の同点ゴールだ。交代直後のロメロ・ルカクが触れたように見えたが、実際にはエジプトDFモハメド・ハニがオウンゴールだった。
一方、米国代表が得点を挙げた2つのオウンゴールは、より正確な方向付けが欠けていた。ボバディラのシュートはパラグアイのゴールラインをゆっくりと越えたが、ブルゲスは素早く足の位置を調整し、ボールが足元に来ることを予測すべきだった。 とはいえ、基本は同じだ。米国は広いスペースから攻め、2度のクロスでペナルティエリアを脅かし、わずかなタッチでネットを揺らした。
こうしたクロスは、DFに自陣ゴールへ全速力で走りながら意図せずクリアを強要する。GKの弾いたボールを含め、オウンゴールはもはや日常茶飯事だ。
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統計学の新たな時代
ワールドカップでは7つのオウンゴールが生まれた。イラクのアイマン・フセインは序盤に味方ゴールにシュート。さらに空中球が彼に当たり、ノルウェーが4－1で勝った試合の最終ゴールとなった。
一方、カタールのMFモハメド・マナアイがカナダ戦で自陣ゴールへ放ったシュートは完全に不要だった。
低いグラウンダーや6ヤードボックス内に力強く送られたバックパスによるオウンゴールは、偶然ではなく攻撃戦略の延長にある。 高度な統計や期待値（xG）が重視される現在、次のステップは「期待オウンゴール（xO）」の算出かもしれない。この統計が示すように、こうしたプレーには大きな攻撃価値がある。