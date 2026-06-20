ワールドカップでは、オウンゴールが不運から戦術へどう変わったのか？

統計ネットワーク「オプタ」のデータによると、イングランド・プレミアリーグの最初の17シーズンでは、1節あたりのオウンゴール平均数は1ゴール未満だった。 しかし2009-2010シーズンは38節で53OGと過去最多を記録。このシーズンが最多だが、38OG以上は他に7シーズンある。

「オプタ」は判定基準が一貫しているとし、リプレイ技術の進化が影響したという説も否定している。 興味深いのは、ディフェンダーがボールコントロールに不慣れなのではなく、むしろ高い技術を持つ選手が増えているにもかかわらず、自陣ゴールにボールを押し込むケースが増えている点だ。

この変化の背景には、サイド攻撃の重視など、攻撃の質の変化がある。 以前はペナルティエリアの端から遠めのポストへ弧を描くクロスが主流で、ディフェンダーがオウンゴールにつながることは少なかった。 だが現在は、

現在はゴールラインまで駆け上がり、6ヤードボックス内に低いクロスを速く入れる戦術が主流だ。 ディフェンダーは自陣ゴールに向かって全速力で戻らなければならず、ボールが体に当たってネットに吸い込まれる場面が増えている。