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carlo ancelotti brasiliengetty
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ワールドカップではブラジルに勝利が求められる。今回はアンチェロッティ監督と主将ヴィニシウス・ジュニアが率いる。

ブラジル
ワールドカップ
ヴィニシウス・ジュニオール
カルロ・アンチェロッティ

今夜、24年ぶりの優勝を狙うブラジル代表が初戦に臨む。

ブラジルが最後にワールドカップで優勝してから24年がたった。2002年日韓大会の決勝でロナウドが2得点を挙げドイツを下して以来だ。最多優勝を誇るチームにとって、24年は永遠に等しい。 同じ24年という月日は、ペレ率いる“史上最強”と呼ばれたチームが優勝した1970年から、ロマーリオ擁するブラジルがパサデナでイタリアをPK戦の末下した1994年までにも流れている


  • 伝説によると……

    ペレ、ロマリオ、ロナウド。3人はブラジルを世界一に導いた伝説の技術的リーダーだ。2026年、6度目の優勝を目指すブラジルにも同じタイプのリーダーが不可欠だ。 2014、2018、2022年と、この役目はネイマールが担うはずだった。しかし3度とも結果は出なかった。特に2014年自国開催大会の準決勝ドイツ戦で1-7と惨敗し、「ミネイラゾ」と呼ばれる屈辱を味わった。 代表通算128試合79得点を誇るが、2023年以降代表戦に出ておらず、それでも招集されるだが今年のフロントマン役は彼には合わない。



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  • ...ヴィニシウス・ジュニアへ

    今大会、ブラジルを世界一へ導くのはヴィニシウスJr.だ。2000年生まれの彼は代表48試合で9得点を記録2022年の初出場時はネイマールに隠れ、3試合1得点にとどまった。 カタールでは3試合1得点も、準々決勝クロアチア戦でPK負け。26歳となった彼はキャリアの頂にあり、代表屈指のタレントだ。米国、メキシコ、カナダ開催の今大会では、スターとしての栄誉と責任を担う。 チャンピオンズリーグ決勝でPKを外したチームメイトのガブリエルを抱きしめたキャプテン・マルキーニョスが精神的リーダーである一方ヴィニシウスJr.は技術の柱としてチームを牽引する


  • アンチェロッティ、勝者

    ピッチからベンチへはすぐだ。レアル・マドリードで2度のチャンピオンズリーグ制覇を経験したヴィニシウスは、アンチェロッティ監督と共に、その上をいく唯一の大会・ワールドカップ制覇を狙う。 アンチェロッティはブラジルにとって新しい風であり、最大の賭けだ。パレイラ、ドゥンガ、スコラーリ、ティテと地元監督が失敗したあと、ブラジルサッカー連盟は勝利の経験を持つイタリア人監督に白羽の矢を立てた。 クラブではチャンピオンズリーグ5回、欧州主要リーグを制した59年生まれのレッジョーロ出身指揮官は、代表でも歴史を刻もうとしている。 2025年5月に就任し、本大会出場権をあっさりと獲得。ブラジルサッカー界の支持と信頼を得て、すでに2030年までの契約延長が決定している


  • ブラジルはどこまで行けるのか？

    ブラジル代表がどこまで進めるかは今夜のモロッコ戦ですでに明らかになる。グループCではその後、ハイチとスコットランド戦が待っている。タイトル最多のこのチームにとって、W杯優勝は「義務」で、準優勝でも失敗とされる。とはいえ、失敗にも程度がある。 しかし現時点ではスペイン、フランス、イングランドが本命視され、ブラジルはアルゼンチンやポルトガルと同格の第4シードにとどまる。 メンバーや予選の過程を考えると、ベスト8やベスト4は十分に狙える。それでも国民の夢は優勝であり、その期待はヴィニシウスJr.とアンチェロッティに寄せられている。


  • 招集メンバー

    GK：アリソン、エデルソン、ウェヴェルトン

    DF：アレックス・サンドロ、ブレメル、ダニーロ、ダグラス・サントス、ガブリエル・マガリャエス、イバニェス、レオ・ペレイラ、マルキーニョス

    MF：ブルーノ・ギマランイス、カゼミーロ、ダニーロ、ファビーニョ、パケタ、エデルソン

    FW：エンドリック、ガブリエル・マルティネッリ、イゴール・チアゴ、ルイス・エンリケ、マテウス・クーニャ、ネイマール、ラフィーニャ、ライアン、ヴィニシウス・ジュニア


  • 標準的な編成

    (4-2-3-1) アリソン、ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエル・マガリャエス、ダグラス・サントス、カゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ラフィーニャ、ネイマール、ヴィニシウス・ジュニア、クーニャ。監督：アンチェロッティ。


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