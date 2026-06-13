ブラジル代表がどこまで進めるかは、今夜のモロッコ戦ですでに明らかになる。グループCではその後、ハイチとスコットランド戦が待っている。タイトル最多のこのチームにとって、W杯優勝は「義務」で、準優勝でも失敗とされる。とはいえ、失敗にも程度がある。 しかし現時点ではスペイン、フランス、イングランドが本命視され、ブラジルはアルゼンチンやポルトガルと同格の第4シードにとどまる。 メンバーや予選の過程を考えると、ベスト8やベスト4は十分に狙える。それでも国民の夢は優勝であり、その期待はヴィニシウスJr.とアンチェロッティに寄せられている。



