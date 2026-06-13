ブラジルが最後にワールドカップで優勝してから24年がたった。2002年日韓大会の決勝でロナウドが2得点を挙げドイツを下して以来だ。最多優勝を誇るチームにとって、24年は永遠に等しい。 同じ24年という月日は、ペレ率いる“史上最強”と呼ばれたチームが優勝した1970年から、ロマーリオ擁するブラジルがパサデナでイタリアをPK戦の末下した1994年までにも流れている。
翻訳者：
ワールドカップではブラジルに勝利が求められる。今回はアンチェロッティ監督と主将ヴィニシウス・ジュニアが率いる。
伝説によると……
ペレ、ロマリオ、ロナウド。3人はブラジルを世界一に導いた伝説の技術的リーダーだ。2026年、6度目の優勝を目指すブラジルにも、同じタイプのリーダーが不可欠だ。 2014、2018、2022年と、この役目はネイマールが担うはずだった。しかし3度とも結果は出なかった。特に2014年自国開催大会の準決勝ドイツ戦で1-7と惨敗し、「ミネイラゾ」と呼ばれる屈辱を味わった。 代表通算128試合79得点を誇るが、2023年以降代表戦に出ておらず、それでも招集される。だが、今年のフロントマン役は彼には合わない。
...ヴィニシウス・ジュニアへ
今大会、ブラジルを世界一へ導くのはヴィニシウスJr.だ。2000年生まれの彼は代表48試合で9得点を記録。2022年の初出場時はネイマールに隠れ、3試合1得点にとどまった。 カタールでは3試合1得点も、準々決勝クロアチア戦でPK負け。26歳となった彼はキャリアの頂にあり、代表屈指のタレントだ。米国、メキシコ、カナダ開催の今大会では、スターとしての栄誉と責任を担う。 チャンピオンズリーグ決勝でPKを外したチームメイトのガブリエルを抱きしめたキャプテン・マルキーニョスが精神的リーダーである一方、ヴィニシウスJr.は技術の柱としてチームを牽引する。
アンチェロッティ、勝者
ピッチからベンチへはすぐだ。レアル・マドリードで2度のチャンピオンズリーグ制覇を経験したヴィニシウスは、アンチェロッティ監督と共に、その上をいく唯一の大会・ワールドカップ制覇を狙う。 アンチェロッティはブラジルにとって新しい風であり、最大の賭けだ。パレイラ、ドゥンガ、スコラーリ、ティテと地元監督が失敗したあと、ブラジルサッカー連盟は勝利の経験を持つイタリア人監督に白羽の矢を立てた。 クラブではチャンピオンズリーグ5回、欧州主要リーグを制した59年生まれのレッジョーロ出身指揮官は、代表でも歴史を刻もうとしている。 2025年5月に就任し、本大会出場権をあっさりと獲得。ブラジルサッカー界の支持と信頼を得て、すでに2030年までの契約延長が決定している。
ブラジルはどこまで行けるのか？
ブラジル代表がどこまで進めるかは、今夜のモロッコ戦ですでに明らかになる。グループCではその後、ハイチとスコットランド戦が待っている。タイトル最多のこのチームにとって、W杯優勝は「義務」で、準優勝でも失敗とされる。とはいえ、失敗にも程度がある。 しかし現時点ではスペイン、フランス、イングランドが本命視され、ブラジルはアルゼンチンやポルトガルと同格の第4シードにとどまる。 メンバーや予選の過程を考えると、ベスト8やベスト4は十分に狙える。それでも国民の夢は優勝であり、その期待はヴィニシウスJr.とアンチェロッティに寄せられている。
招集メンバー
GK：アリソン、エデルソン、ウェヴェルトン
DF：アレックス・サンドロ、ブレメル、ダニーロ、ダグラス・サントス、ガブリエル・マガリャエス、イバニェス、レオ・ペレイラ、マルキーニョス
MF：ブルーノ・ギマランイス、カゼミーロ、ダニーロ、ファビーニョ、パケタ、エデルソン
FW：エンドリック、ガブリエル・マルティネッリ、イゴール・チアゴ、ルイス・エンリケ、マテウス・クーニャ、ネイマール、ラフィーニャ、ライアン、ヴィニシウス・ジュニア
標準的な編成
(4-2-3-1) アリソン、ダニーロ、マルキーニョス、ガブリエル・マガリャエス、ダグラス・サントス、カゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ラフィーニャ、ネイマール、ヴィニシウス・ジュニア、クーニャ。監督：アンチェロッティ。