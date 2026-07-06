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ワールドカップでの活躍を受け、PSGのウインガーが夏の移籍を希望。アストン・ヴィラとトッテナムが警戒を強めている。
ワールドカップでの活躍がプレミアリーグの関心を呼ぶ
この若きウインガーは、ワールドカップのセネガル代表で即座に存在感を示した。開幕戦のフランス戦で途中出場し、テオ・エルナンデスをかわして見事なゴールを決め、その名を一躍歴史に刻んだ。
18歳143日での得点でセネガル代表最年少記録を更新し、ワールドカップで得点を挙げたアフリカ人選手としても史上最年少となった。
アストン・ヴィラとトッテナムが獲得競争をリードしている
Foot Mercatoによると、この動きで複数のイングランドクラブが争奪戦を開始した。トッテナムは、このウインガーの爆発的なスピードと直球スタイルを高く評価し、プレミアリーグのフィジカルにも適すると判断。しかし、現時点で最も具体的に興味を示しているのはアストン・ヴィラだ。
ウナイ・エメリ監督は、若く将来性のある攻撃陣補強を狙っており、ムバイは理想的な候補だ。夏の移籍市場が進むにつれ、プレミアリーグからの圧力が高まる中、PSGはクラブの有望な若手をパリに残そうと説得する難しい状況に直面する可能性がある。
PSGへの道筋への不満
PSGで育った「ティティ」の愛称を持つムバイェは、2028年6月まで契約があるものの、出場機会を求めて去就が注目されている。ルイス・エンリケ監督の下、リーグ・アン王者のPSGは攻撃陣の補強を続け、トップチームへの道は狭まっている。
footmercatoによると、周囲はパリ残留での成長を望むが、本人は移籍に傾いている。この夏、北米での大会で強豪相手に実力を示したことで、彼はもう訪れないかもしれないチャンスを待ちたくないようだ。
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国際的な認知を得るための苦闘
記録的な活躍を見せたムバイエだが、先発定着までの道のりは平坦ではなかった。グループリーグ第2戦のノルウェー戦ではベンチスタートとなり、チームは3－2で敗北。この采配にセネガルサポーターは激怒した。54分に投入された彼は、ドリブル成功率100％を誇り、5回の1対1をすべて制した。
世論の後押しもあり、最終戦のイラク戦で先発デビュー。57分間プレーした。この大舞台が彼の視野を広げ、パリで控えに甘んじるのではなく、毎週最高レベルで戦う準備ができていると感じさせている。
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