ワールドカップでの活躍を受け、PSGのウインガーが夏の移籍を希望。アストン・ヴィラとトッテナムが警戒を強めている。

この若きウインガーは、ワールドカップのセネガル代表で即座に存在感を示した。開幕戦のフランス戦で途中出場し、テオ・エルナンデスをかわして見事なゴールを決め、その名を一躍歴史に刻んだ。

18歳143日での得点でセネガル代表最年少記録を更新し、ワールドカップで得点を挙げたアフリカ人選手としても史上最年少となった。







