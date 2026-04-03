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ワールドカップでの敗退を受け、ジジ・ブッフォンやイタリアサッカー連盟会長に続き、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督も辞任することが正式に発表された。
プレーオフでの惨敗を受け、組織体制が崩壊した
イタリア代表が2026年ワールドカップの予選敗退を喫したことで、同国のサッカー界の基盤は事実上崩壊した。 プレーオフ決勝での惨敗が引き金となり、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長を皮切りに、伝説的な存在であるブッフォンも相次いで辞任するという「3人の辞任」が起きた。ガットゥーゾ監督が就任からわずか9ヶ月で双方合意の上で契約を解除したことは、4度の世界王者であるイタリア代表にとって、前例のない運営面および技術面での不透明な時期を迎える中、全面的な激変を告げるものとなっている。
- AFP
ガットゥーゾが名残惜しい別れを告げる
在任期間は短かったものの、ガットゥーゾは代表チームの一員であることを深く誇りに思うと述べると同時に、新たなスタートを切るために一歩引く必要性を認めた。元ミッドフィールダーである彼は、イタリアサッカー界が激動の時期にあった中で揺るぎない信頼を寄せてくれたサポーターや、すでに退任したサッカー連盟の指導部に対し感謝の意を表した。彼は次のように述べた。「自ら掲げた目標を達成できなかったことを重く受け止め、代表チームの監督としての私の役割は終わったと考えている。 アズーリのユニフォームはサッカー界で最も貴重な財産であり、だからこそ、今後の技術的な評価を最初から円滑に進めることが正しいのです。
ガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジャンルイジ・ブッフォン、そして連盟のスタッフ全員に対し、常に示してくれた信頼と支援に感謝したい。代表チームを率いることは光栄であり、このユニフォームに対して献身と情熱を示してくれた選手たちと共にその任を果たせたことを誇りに思う。」
ブッフォン、苦い結末を振り返る
ブッフォンは代表団長を退任する際、感動的な別れのメッセージも寄せ、当初はボスニア・ヘルツェゴビナ戦後に辞任を延期し、熟考する時間を設けるよう求められていたことを明かした。
彼は次のように説明した。「ボスニア戦終了直後の辞任は、私の心の奥底から湧き上がった切実な決断だった。それは、私の胸を締め付ける涙と同じくらい自然発的なものであり、皆さんも同じ思いを抱いていると確信している。当初は、皆が振り返る時間を持つまで辞任を先延ばしにするよう求められていた。しかし、グラヴィーナ会長が退任を決断した今、私は責任ある行動として、自分の思うままに行動する自由を感じている。
「リノ・ガットゥーゾやスタッフ一同と共に、代表チームに与えられた極めて短い期間の中で、チームスピリットを大いに築き上げたと心から信じてはいますが、最大の目標はイタリアをワールドカップに戻すことでした。そして、私たちはそれを成し遂げられませんでした。たとえ痛ましい結末となったとしても、この特権と得られた教訓への感謝を胸に、すべてを心に刻んでいます。フォルツァ・アズーリ、永遠に。」
- AFP
アズーリ、新たなアイデンティティを模索
イタリアサッカー連盟が、壊滅的な打撃を受けた技術・運営体制の再建という困難な課題に取り組み始める中、イタリア代表は今、UEFAネーションズリーグへと軸足を移さなければならない。後任はまだ指名されていないが、伝説的なフォワード、アレッサンドロ・デル・ピエロは、秩序を回復し、新世代の才能を育成することを目指して、アントニオ・コンテの監督復帰を公に支持している。