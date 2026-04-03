ブッフォンは代表団長を退任する際、感動的な別れのメッセージも寄せ、当初はボスニア・ヘルツェゴビナ戦後に辞任を延期し、熟考する時間を設けるよう求められていたことを明かした。

彼は次のように説明した。「ボスニア戦終了直後の辞任は、私の心の奥底から湧き上がった切実な決断だった。それは、私の胸を締め付ける涙と同じくらい自然発的なものであり、皆さんも同じ思いを抱いていると確信している。当初は、皆が振り返る時間を持つまで辞任を先延ばしにするよう求められていた。しかし、グラヴィーナ会長が退任を決断した今、私は責任ある行動として、自分の思うままに行動する自由を感じている。

「リノ・ガットゥーゾやスタッフ一同と共に、代表チームに与えられた極めて短い期間の中で、チームスピリットを大いに築き上げたと心から信じてはいますが、最大の目標はイタリアをワールドカップに戻すことでした。そして、私たちはそれを成し遂げられませんでした。たとえ痛ましい結末となったとしても、この特権と得られた教訓への感謝を胸に、すべてを心に刻んでいます。フォルツァ・アズーリ、永遠に。」