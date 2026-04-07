ワールドカップでの惨敗後……イタリアの欧州制覇の夢は崩れ去るのか？

月面への着陸が相次ぐ中、航空エンジニアのエドワード・マーフィー・ジュニアの有名な言葉が浮上する。 「間違いが起こる可能性があるなら、それは必ず起こる」という言葉は、現在のイタリアサッカーの状況を的確に言い表している。2026年ワールドカップへの3大会連続の欠場は、技術面でもインフラ面でも抜本的な改革を必要とする体制にとって、痛烈な打撃である。

スペイン紙『AS』によると、イタリアはトルコと共に2032年の欧州選手権を共催することになっており、これは1990年ワールドカップの「魔法の夜」に端を発するインフラ整備プロジェクトを始動させる絶好の機会となる。

しかし一方で、トルコ側はベシクタシュのヴォダフォン・パークから、ガラタサライのアリ・サミ・イェン・スタジアム、アンタキヤのイェニ・ハタイ・スタジアムに至るまで、施設を著しく改善している。 一方、イタリアのスタジアムの将来は依然として不透明であり、ユヴェントスの本拠地であるトリノのアリアンツ・スタジアムだけが、現在の基準を満たすことができる唯一のスタジアムであるようだ。

一方、ユヴェントス以外に専用スタジアムを所有しているのは、ウディネーゼ（ブルー・エナジー・スタジアム）、アタランタ（ニュー・バランス・アリーナ）、サッスオーロ（マッペ・スタジアム）のみである。ミランとインテルは、それぞれ新しいサン・シーロ・スタジアムの建設計画を発表している。 一方、ローマはペトララタでのスタジアム建設計画を、ラツィオはフラミネオでの計画を明らかにした。カリアリも一定の進展を見せているが、これらすべてのプロジェクトは依然として紙上の段階、つまり設計段階にあり、まだ着工には至っていない。

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