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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

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ワールドカップでの惨敗後……イタリアの欧州制覇の夢は崩れ去るのか？

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ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
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カウントダウンが始まった！

月面への着陸が相次ぐ中、航空エンジニアのエドワード・マーフィー・ジュニアの有名な言葉が浮上する。 「間違いが起こる可能性があるなら、それは必ず起こる」という言葉は、現在のイタリアサッカーの状況を的確に言い表している。2026年ワールドカップへの3大会連続の欠場は、技術面でもインフラ面でも抜本的な改革を必要とする体制にとって、痛烈な打撃である。

スペイン紙『AS』によると、イタリアはトルコと共に2032年の欧州選手権を共催することになっており、これは1990年ワールドカップの「魔法の夜」に端を発するインフラ整備プロジェクトを始動させる絶好の機会となる。

しかし一方で、トルコ側はベシクタシュのヴォダフォン・パークから、ガラタサライのアリ・サミ・イェン・スタジアム、アンタキヤのイェニ・ハタイ・スタジアムに至るまで、施設を著しく改善している。 一方、イタリアのスタジアムの将来は依然として不透明であり、ユヴェントスの本拠地であるトリノのアリアンツ・スタジアムだけが、現在の基準を満たすことができる唯一のスタジアムであるようだ。

一方、ユヴェントス以外に専用スタジアムを所有しているのは、ウディネーゼ（ブルー・エナジー・スタジアム）、アタランタ（ニュー・バランス・アリーナ）、サッスオーロ（マッペ・スタジアム）のみである。ミランとインテルは、それぞれ新しいサン・シーロ・スタジアムの建設計画を発表している。 一方、ローマはペトララタでのスタジアム建設計画を、ラツィオはフラミネオでの計画を明らかにした。カリアリも一定の進展を見せているが、これらすべてのプロジェクトは依然として紙上の段階、つまり設計段階にあり、まだ着工には至っていない。

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  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    時間との戦いと欧州からの警告

    欧州選手権までまだ6年あるとはいえ、あらゆる官僚的な手続きを完了し、新しいスタジアムを建設するには、この期間は短すぎる。

    欧州サッカー連盟（UEFA）のアレクサンダー・チェフリン会長は、イタリアがボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、2026年ワールドカップ予選プレーオフで敗退したことを受け、イタリアに対し「貴国は欧州で最も劣悪なサッカーインフラの一つを抱えている。準備が整うことを期待している。さもなければ、イタリアでの大会開催はあり得ない」と明言した。

    真の危機は、トルコが唯一の開催国となる可能性にある。イタリアにはUEFAの基準を満たすスタジアムが1つしかないが、さらに5つのスタジアムが必要とされるからだ。

    7月までに、各自治体の自治体は、2026年6月22日に新会長を発表する予定のイタリアサッカー連盟に対し、建設工事の進捗状況を示す書類を提出しなければならない。その後、イタリアサッカー連盟は9月または10月にUEFAと選定されたスタジアムについて協議を開始し、2027年3月に実際の建設工事が開始される予定だ。

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    権力と資金をめぐる争い

    これはまさに時間との戦いであり、サッカー連盟と政府との権力争いでもある。成功の鍵は、まだ実現していない収益の確保にかかっており、その第一歩として、年間約2億ユーロと推定されるスポーツ賭博の税収が認められることになる。これにより、トレーニングセンターを含むインフラの整備が可能となる。 また、投資インセンティブや、スポーツインフラを収益性の高い資産へと転換するための投資ファンドの設立を通じて、税制面での進展も期待されており、これによりイタリアにおけるサッカーの収益性と地位が強化されることになる。

    具体的な動きとして、イタリアのスポーツ大臣である アンドレア・アボーディ氏は自身のSNSアカウントを通じて、会計検査院が2032年欧州選手権の開催に必要な最終作業を遂行するため、特別委員としてマッシモ・チェッサ技師を任命したと発表した。同氏は、欧州連合（EU）が定めた期限内に、イタリアサッカー連盟の提案に基づき、要件を満たす5つのスタジアムを確保する任務を負っている。