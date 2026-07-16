これらの数字は、2027年夏に満了する契約延長交渉には影響しなかった。昨年5月、交渉は決定的局面を迎え、グアルディオラ監督も大筋の合意を認めた。退任を控えた同監督は、フォデンとクラブが2030年まで契約を延長することで合意していると確認した さらに1シーズンの延長オプション付き）。 この合意の背景には、選手がイングランドに残り、シーズン再開時に再び力を示したいという思いもある。また、マンチェスター・シティのトレーニングセンターには、エンツォ・マレスカのような「新しい」監督が就任する予定だ。マレスカは、U-23チームの監督やグアルディオラ監督のアシスタントとして、すでに2度にわたり同クラブで勤務した経験がある。