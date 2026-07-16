彼の名前とコール・パーマーの名は、イングランドのワールドカップでの失望を巡り、トーマス・トゥヘル監督への批判の中で当面取り沙汰されるだろう。 アルゼンチンとの準決勝で信じがたい敗北を喫し、ドイツ人監督の保守的な采配も指摘された。そんな中、フィル・フォーデンが代表から外れたのは今も説明のつかない事実だ。ストックポート出身の攻撃的MFは不満を口にしなかった。批判は控え、リベンジを狙う新シーズンへ準備を進めている。
翻訳者：
ワールドカップでの悔しさ、シティでの巻き返し、ミラン移籍の噂――フォーデンの真実。
もはや「手出しできない存在」ではない
2000年生まれのこの選手は、ここ数か月は苦境に立たされていた。マンチェスター・シティではレギュラーの座を失い、グアルディオラ監督はベルナルド・シルバや セメニョやドクを攻撃的MFで起用した。能力への信頼が揺らいだ面もあるが、むしろトゥヘル監督に疑問を抱かせる好機となり、W杯23人の枠を争う切符となった。 2025/2026シーズンは合計50試合に出場し10ゴール7アシストを記録したが、1月以降は先発機会が激減。CL2試合、プレミアリーグ7試合にとどまった。
マレスカの再起と台頭
これらの数字は、2027年夏に満了する契約延長交渉には影響しなかった。昨年5月、交渉は決定的局面を迎え、グアルディオラ監督も大筋の合意を認めた。退任を控えた同監督は、フォデンとクラブが2030年まで契約を延長することで合意していると確認した さらに1シーズンの延長オプション付き）。 この合意の背景には、選手がイングランドに残り、シーズン再開時に再び力を示したいという思いもある。また、マンチェスター・シティのトレーニングセンターには、エンツォ・マレスカのような「新しい」監督が就任する予定だ。マレスカは、U-23チームの監督やグアルディオラ監督のアシスタントとして、すでに2度にわたり同クラブで勤務した経験がある。
再び主役か？
2022/2023シーズン、ユヴェントスとセビージャでプレーした元MFは、カタルーニャ出身監督のテクニカルスタッフとして歴史的トレブルとシティ初CL制覇（イスタンブールでのインテル戦）に貢献した。 この試合では前半終了間際にデ・ブライネが負傷し、フォデンが交代で出場。シーズン通算48試合で15ゴール8アシストを記録し、チームの中心としての地位を確立した。 マレスカ新監督の就任と、ベルナルド・シルバやサヴィーニョ、マルムーシュの退団濃厚による戦力入れ替えで、中盤から前線にスペースが生まれる。リベンジを誓うフォーデンにとって、再び才能を示すチャンスが増えるだろう。
ミランでは何が起きているのか
フィル・フォーデンの今夏マンチェスター・シティ退団と、ルーベン・アモリム新体制のミラン移籍噂は興味深いものの、現時点では憶測だ。 新監督が右中央で中央へ切り込んでシュートやラストパスを出せる左利きを望んでいるのは確かだ。だがフォーデンはマンチェスター・シティとの長期契約を更新し、残留の意思を明確にした。 さらに年俸は年間総額1300万ユーロ、市場価値も6000万～7000万ユーロと高額で、ジェリー・カルディナーレ体制のミランでも負担は大きい。クラブは攻撃陣への投資を再開する前に、ラファ・レオの去就を見極める必要がある。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。