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ワールドカップでの不振を受け、イタリアサッカー連盟会長に辞任が求められ、スポーツ大臣は国内サッカー界の抜本的な改革を要求した
大臣が抜本的な指導部の刷新を要求
ワールドカップ予選プレーオフ決勝での敗退による衝撃は、今もなお続いている。火曜日にボスニア・ヘルツェゴビナと1-1の引き分けに終わり、その後のPK戦で敗退するという痛恨の結果を受けて、イタリアのアンドレア・アボディスポーツ大臣は、即座にサッカー協会を非難した。
アズーリが本大会出場権を獲得できなかったことは、国内で徹底的な検証を招いている。アボディ大臣は痛烈な声明を発表し、次のように述べた。「昨晩、チームと監督が示した献身には感謝するが、イタリアサッカーの再建が必要であることは明らかだ。そして、そのプロセスはFIGC（イタリアサッカー連盟）の指導部の刷新から始めなければならない。」
- AFP
国家の威信と失われた世代
この衰退が文化に与える影響は、いくら強調してもしすぎることはない。サッカーそのもので生きている国にとって、世界舞台から12年間も姿を消すという見通しは、スポーツ界における悲劇である。アボディ氏は、サッカーが単なる娯楽の域を超えていることを強調し、次のように述べた。「サッカーはスポーツであり、このような軍事的・経済的危機の時代において、過度な意味を背負わされるべきではない。 一方で、サッカーが単なるスポーツ以上の存在であることは否定できない。特にイタリアにおいては、サッカーはポピュラーカルチャーの一部となり、共同体の儀式となり、国際的な威信の源となっている。」さらに彼はこう付け加えた。「代表チームがワールドカップでプレーする姿を見るという興奮を、まだ一度も味わったことのない子供や若者たちが、まるまる一世代もいると思うと、胸が痛む。」
上院への請願が、高まる圧力に拍車をかける
政治的な騒動はさらに激化しており、ラツィオのクラウディオ・ロティート会長がイタリア上院で、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長の辞任を求める正式な請願書を提出した。 『トゥットメルカートウェブ』によると、現職のフォルツァ・イタリア党所属上院議員であるロティート氏は、自身の政治的立場を利用して連盟に圧力をかけている。ラツィオは、ピッチ上での惨事を受けて、会長がこの異例の措置を講じた。同クラブは、3年連続の欧州カップ戦出場権獲得失敗を監督した責任を、統括団体に全面的に負わせる決意だ。この前例のない動きは、サッカー界の統括機関を取り巻く敵対的な雰囲気を一層強めている。
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イタリア連盟の今後の展開は
今後、イタリアサッカー界は激しい権力闘争に直面することになるだろう。圧力が高まる中、グラヴィーナ会長は嵐を乗り切り、個人的な責任を回避する決意を固めているようだ。しかし、アボディ大臣は彼の言い訳を即座に退け、この失敗について連盟が全面的な責任を負うよう求めた。大臣は次のように締めくくった。「ワールドカップ予選3大会連続の敗退について、組織の欠陥を理由に自らの責任を否定するのは、客観的に見て不当である。イタリアは、世界のサッカー界においても、かつてのイタリアを取り戻さなければならない。」