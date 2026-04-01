ワールドカップ予選プレーオフ決勝での敗退による衝撃は、今もなお続いている。火曜日にボスニア・ヘルツェゴビナと1-1の引き分けに終わり、その後のPK戦で敗退するという痛恨の結果を受けて、イタリアのアンドレア・アボディスポーツ大臣は、即座にサッカー協会を非難した。

アズーリが本大会出場権を獲得できなかったことは、国内で徹底的な検証を招いている。アボディ大臣は痛烈な声明を発表し、次のように述べた。「昨晩、チームと監督が示した献身には感謝するが、イタリアサッカーの再建が必要であることは明らかだ。そして、そのプロセスはFIGC（イタリアサッカー連盟）の指導部の刷新から始めなければならない。」