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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

ワールドカップでの不振で米国代表の「期待の星」ではなくなったクリスチャン・プリシッチ。この状況をどう乗り越えるかで彼の遺産が決まる。

Analysis
アメリカ合衆国
クリスティアン・プリシッチ
特集＆コラム
アメリカ合衆国 対 ベルギー
ベルギー
ワールドカップ

今週は誰もがこのウインガーを批判しようとしている。長年の活躍を経て、彼の評価は今、議論の的だ。

足を引きずりピッチを去るプリシッチ。その瞬間、試合は決した。3－1でリードしたベルギーに対し、一時盛り返した米国男子代表にはもはや逆転の術がなかった。W杯敗退は確定した。

しかし、不可避だったのは試合結果だけではありません。ベンチに下がったプリシッチが頭を抱え、肉体的にも精神的にも苦痛に耐える姿は、米国代表の顔としての彼の「レガシー」を一変させました。 この先、彼を取り巻く議論が以前と同じになることはない。長年にわたり、彼の物語は「希望」を中心に語られてきたが、その物語もまた、その瞬間終わりを告げた。

試合後、プリシッチは批判の矢面に立たされた。コメンテーターは「精神的にも肉体的にも弱い」と語り、ファンはパフォーマンスと反応に失望を口にした。これまで彼について語らなかった人々でさえ、この最悪な一夜だけを根拠にキャリア全体を論じた。

だが、大局的に見れば彼らが正しいかどうかはほとんど問題ではない。 認識こそが現実であり、プリシッチへの見方は一夜で変わった。彼はもはや希望の象徴でも、新時代の顔でも、サッカー界のレブロン・ジェームズでもない。今、彼には初めて味わう批判と厳しい目が向けられている。公平かは別として、外野は「期待外れ」と囁く。

正当か否かは別として、次のキャリア段階は、この新たな評価にどう応え、USMNTの「ゴールデンボーイ」から複雑な存在へとどう転換するかで決まる。プリシッチは常に定義しづらい選手であり、その立場をめぐる議論も今や同様に複雑だ。

これからは、これまで欠けていた微妙なニュアンスが求められる。彼自身も、彼を支える人々も、USMNTのワールドカップ敗退以来、感情が揺れる日々を送っている。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    期待外れのワールドカップ

    プリシッチのワールドカップは期待外れだった。評論家や記者の言葉は必要ない。彼自身が認めている。

    「残念だ」と彼は試合後に語った。「チームを後押しし、強豪を破って次の段階へ進むために、自分が期待していたような決定的な瞬間をなかなか作り出せなかった。もちろん自分自身には失望しているが、前向きでいたい」

    「僕たちは世界トップクラスのチームと互角に戦えるようになりたい」と彼は付け加えた。「まだ乗り越えるべき次のステップが残っているが、その壁はすぐそこにある」

    夏のはじめは好調だった。2026年に入ってから得点がなかったプリシッチは、大会前のセネガル戦でゴールを決め勢いをつけた。ワールドカップ初戦のパラグアイ戦では前半45分間に出場し1アシストを記録。もう1つのゴールも演出するなど好パフォーマンスだった。

    しかしハーフタイムに負傷した右ふくらはぎを再発させ、そのまま交代。オーストラリア戦を欠場し、トルコ戦は途中出場、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でようやくフル出場した。

    今大会はゴールゼロ、アシスト1で臨んだベルギー戦では、キャリアワースト級のパフォーマンスに終わった。彼はピッチで最も多く（11回）ボールを失い、打開策を見出せなかった。

    チームが崩れ始めた終盤、彼は再び負傷し途中交代。SNSの批判は「チームを見捨てた」と厳しかったが、それは事実ではなくとも、印象は長く残るだろう。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    負傷をめぐる議論

    プリシッチの負傷による途中交代を批判する声は絶えなかった。その一部は過去の経緯に焦点を当てていた。ベルギー戦で途中交代したため、プリシッチはこれまで出場したワールドカップ7試合のうち3試合で途中交代を余儀なくされ、そのうち1試合は負傷で欠場していた。

    議論はメンタル面にも及んだ。元米国代表のランドン・ドノバンが意見を述べた。

    Unfiltered Soccerポッドキャストでティム・ハワードと語り、「彼が交代を申し出たという報道がある。確認できないので真偽は分からない」と前置きつつ、「だが事実として、自国開催のワールドカップ決勝トーナメントで彼は足を痛めずにピッチを去った」と指摘した。 君も僕とプレーしたから分かるはずだ。僕ならピッチから引きずり出されるまで戦うし、医者に「何としても残るから必要な処置をしてくれ」と訴えていただろう。」

    ドノバンはさらにこう付け加えた。「彼が試合に残らなかったなんて信じられなかったよ。もし明日目が覚めて彼が足を骨折していたとしても……まあ、いいさ、全然構わないよ。」

    プリシッチは骨折しなかったが、脛骨と腓骨の微小骨折と骨挫傷で松葉杖が必要となり、米国が勝ち進んでも残りの試合は出場できなかった。

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    「rest」というコメント

    批判の多くは怪我そのものではなく、プリシッチの対応に向けられた。試合後、彼は「今は休む時間がある」と発言したと報じられ、SNSや元選手から非難された。

    元米国女子代表のスター、カーリ・ロイドはXに「休むのは現役を辞めてからよ。以上」と投稿した。

    発言には一理あっても、タイミングが悪かった。米国代表がW杯を去った経緯へのフラストレーションが溜まる中、ファンには「休む準備ができている」という言葉が突き刺さった。

    ただし、発言は文脈から切り取られていた面もある。プリシッチ自身も試合後、自身の怪我に感情的になっていた。

    「最悪だった」と彼は記者団に語った。「この大会では、以前にも一度怪我をした上に、今度はまた怪我をしてしまった。そう、最悪だった。きつかった。受け入れるのが難しかったよ」

    さらに、昨夏のゴールドカップを欠場してまで休養を取ったにもかかわらず結果を残せず、その休養が体調改善にほとんど役立たなかったことも批判を強めた。

    結果として、彼にとってほぼすべてが裏目に出た。今は周囲の評価の変化と向き合うしかない。

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    性格に関する議論

    プリシッチをめぐる議論でよく言われるのは、彼の性格が能力に追いついていないということだ。ピッチでは存在感があるが、ピッチを離れると違う。彼は物静かで内気だ。注目されることを求めず、むしろ苦手とする。競争の激しいプロサッカーを愛しているが、名声にはできるだけ耐えようとしている。

    だが、物静かな態度は周囲に誤解されやすい。調子が悪いと「よそよそしい」、負けた後は「無関心」と見なされる。苦しいときに怒りを示さない彼は、ただ自分の中に引きこもる。

    それは欠点か？ いいえ、単なる性格だが、世間はそう見ない。プリシッチが批判されたのは初めてではない。長年にわたり、リオネル・メッシもアルゼンチン人から「期待通りの結果を出せない」と批判されてきた。プリシッチはメッシではないが、この夏示されたように、公での振る舞いは似ている。

    しかし、その態度が批判を招くのも事実。特に現役時代から声を張り上げ、解説者となってさらに大声で語るUSMNTのレジェンドたちから厳しい目を向けられる。

    「これは彼を助け、彼の人生を永遠に変えるチャンスだ」とドノバンは語った。「最大の問題の一つは、私が米国サッカー協会の関係者、スポンサー、チームメイト、スタッフ、コーチたちと話してきたところ、周囲の人々は彼を取り巻く状況の対処にうんざりしているということだ」

    ドノバンはさらに、問題の本質はプリシッチ本人ではなく、彼を取り巻く環境にあると指摘した。

    「問題なのは彼本人というより、彼のエージェントや家族、取り巻きだ」とドノバンは語った。「みんな、彼らの態度にうんざりしている。彼らは人を粗末に扱い、仕事もずさんだ。インタビューを申し込んでもいつも断られ、彼に近づくこともできない。他の選手なら挨拶に来てくれるが、彼にはその姿が見られない」 いつも試合の実況を担当する解説者がそばを通りかかっても、彼はいちいち挨拶しない。他の選手なら近寄って握手し、「こんにちは」と声をかけるのに。

    彼には近づきにくい雰囲気がある。でも原因は彼自身ではなく周囲のスタッフだ。彼らは態度を改めるべきだし、彼も男らしく「これでは自分のためにならない」と伝えるべきだ。

    すべてが批判の対象になっている。これがプリシッチと彼を取り巻く人々が向き合うべき現実だ。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次の段階

    10年前、プリシッチはアメリカサッカー界の「ゴールデンボーイ」として登場した。しかし今回のW杯でその立場は崩れた。サッカー専門メディアだけでなく全国紙も彼を批判し、「疑わしきは罰せず」の扱いはなくなった。

    批判はプレーだけでなく人柄にも及び、公平性はともかく、事実として起こっている。 長年にわたり、彼は米国代表史上最高の選手になる道を歩んでいた。しかし今、評価は「期待外れ」に変わった。10年間、人々を鼓舞し、自らも鼓舞されてきた彼にとって、これは衝撃的な転換だ。

    まだ27歳。物語は終わっていない。最悪の章になるかもしれないが、彼自身だけがそれを覆せる。

    その方法は？ 答えは簡単ではない。彼は休養後ミラノに戻り、欧州での挑戦を続けるだろう。代表は9月に再始動し、次の目標へ歩み出す。サッカーはワールドカップの失敗でも止まらない。

    だからこそ、プリシッチの結末は未だ決まっていない。 先行きは確かに暗くなった。この状況から立ち直るのは容易ではない。今週、彼を強く批判した世論の支持を取り戻すのは極めて難しいだろう。今回のワールドカップは彼のレガシーに汚点として残り、それは消えない。しかし、プリシッチにできるのは、立ち直り、あらゆる手段で再び皆の心を掴み、レガシーを築き続けることだけだ。

    「僕はこの立場にいたい。どんなことがあっても変えない」と彼はワールドカップ前にGOALに語った。「この立場にいられることは特権だ。この瞬間を生き、最善を尽くす。人々が理解してくれることを願っている。」

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