ワールドカップでの不振で米国代表の「期待の星」ではなくなったクリスチャン・プリシッチ。この状況をどう乗り越えるかで彼の遺産が決まる。

足を引きずりピッチを去るプリシッチ。その瞬間、試合は決した。3－1でリードしたベルギーに対し、一時盛り返した米国男子代表にはもはや逆転の術がなかった。W杯敗退は確定した。
しかし、不可避だったのは試合結果だけではありません。ベンチに下がったプリシッチが頭を抱え、肉体的にも精神的にも苦痛に耐える姿は、米国代表の顔としての彼の「レガシー」を一変させました。 この先、彼を取り巻く議論が以前と同じになることはない。長年にわたり、彼の物語は「希望」を中心に語られてきたが、その物語もまた、その瞬間終わりを告げた。
試合後、プリシッチは批判の矢面に立たされた。コメンテーターは「精神的にも肉体的にも弱い」と語り、ファンはパフォーマンスと反応に失望を口にした。これまで彼について語らなかった人々でさえ、この最悪な一夜だけを根拠にキャリア全体を論じた。
だが、大局的に見れば彼らが正しいかどうかはほとんど問題ではない。 認識こそが現実であり、プリシッチへの見方は一夜で変わった。彼はもはや希望の象徴でも、新時代の顔でも、サッカー界のレブロン・ジェームズでもない。今、彼には初めて味わう批判と厳しい目が向けられている。公平かは別として、外野は「期待外れ」と囁く。
正当か否かは別として、次のキャリア段階は、この新たな評価にどう応え、USMNTの「ゴールデンボーイ」から複雑な存在へとどう転換するかで決まる。プリシッチは常に定義しづらい選手であり、その立場をめぐる議論も今や同様に複雑だ。
これからは、これまで欠けていた微妙なニュアンスが求められる。彼自身も、彼を支える人々も、USMNTのワールドカップ敗退以来、感情が揺れる日々を送っている。