ワールドカップでの不振で米国代表の「期待の星」ではなくなったクリスチャン・プリシッチ。この状況をどう乗り越えるかで彼の遺産が決まる。

プリシッチをめぐる議論でよく言われるのは、彼の性格が能力に追いついていないということだ。ピッチでは存在感があるが、ピッチを離れると違う。彼は物静かで内気だ。注目されることを求めず、むしろ苦手とする。競争の激しいプロサッカーを愛しているが、名声にはできるだけ耐えようとしている。

だが、物静かな態度は周囲に誤解されやすい。調子が悪いと「よそよそしい」、負けた後は「無関心」と見なされる。苦しいときに怒りを示さない彼は、ただ自分の中に引きこもる。

それは欠点か？ いいえ、単なる性格だが、世間はそう見ない。プリシッチが批判されたのは初めてではない。長年にわたり、リオネル・メッシもアルゼンチン人から「期待通りの結果を出せない」と批判されてきた。プリシッチはメッシではないが、この夏示されたように、公での振る舞いは似ている。

しかし、その態度が批判を招くのも事実。特に現役時代から声を張り上げ、解説者となってさらに大声で語るUSMNTのレジェンドたちから厳しい目を向けられる。

「これは彼を助け、彼の人生を永遠に変えるチャンスだ」とドノバンは語った。「最大の問題の一つは、私が米国サッカー協会の関係者、スポンサー、チームメイト、スタッフ、コーチたちと話してきたところ、周囲の人々は彼を取り巻く状況の対処にうんざりしているということだ」

ドノバンはさらに、問題の本質はプリシッチ本人ではなく、彼を取り巻く環境にあると指摘した。

「問題なのは彼本人というより、彼のエージェントや家族、取り巻きだ」とドノバンは語った。「みんな、彼らの態度にうんざりしている。彼らは人を粗末に扱い、仕事もずさんだ。インタビューを申し込んでもいつも断られ、彼に近づくこともできない。他の選手なら挨拶に来てくれるが、彼にはその姿が見られない」 いつも試合の実況を担当する解説者がそばを通りかかっても、彼はいちいち挨拶しない。他の選手なら近寄って握手し、「こんにちは」と声をかけるのに。

彼には近づきにくい雰囲気がある。でも原因は彼自身ではなく周囲のスタッフだ。彼らは態度を改めるべきだし、彼も男らしく「これでは自分のためにならない」と伝えるべきだ。

すべてが批判の対象になっている。これがプリシッチと彼を取り巻く人々が向き合うべき現実だ。