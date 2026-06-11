ワールドカップでのスキャンダル退場後、オマル・アルタン主審がUEFAから栄誉を受けた。

UEFAは8月12日、ザルツブルクで行われるチャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンとヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラの試合を、ソマリア人審判が担当すると発表した。

アルタン氏（34）は「アフリカサッカー連盟の最高レベルで実力を示した、若く経験豊富な優れた審判員だ。 UEFAのチェフェリン会長は「サッカーは人々をつなぐ。UEFAはオマル氏の卓越した判定能力に敬意を表し、この名誉ある試合を任せた」と語った。