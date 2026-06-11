米国が入国を拒否したため、UEFAは当初ワールドカップ審判に選ばれていたオマル・アルタンを、UEFAスーパーカップの主審に任命した。
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ワールドカップでのスキャンダル退場後、オマル・アルタン主審がUEFAから栄誉を受けた。
UEFAは8月12日、ザルツブルクで行われるチャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンとヨーロッパリーグ王者のアストン・ヴィラの試合を、ソマリア人審判が担当すると発表した。
アルタン氏（34）は「アフリカサッカー連盟の最高レベルで実力を示した、若く経験豊富な優れた審判員だ。 UEFAのチェフェリン会長は「サッカーは人々をつなぐ。UEFAはオマル氏の卓越した判定能力に敬意を表し、この名誉ある試合を任せた」と語った。
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テロ組織との関わりか？ FIFA審判のアータン氏、W杯への入国を拒否される
2025年のアフリカ年間最優秀審判に選ばれたアルタン氏は、FIFAからワールドカップの審判に指名されていた。しかしマイアミ空港で米国当局に入国を拒否された。
ニューヨーク・タイムズ紙の取材に、このソマリア人審判は「必要な書類はすべて揃っていた」と強調した。火曜日、米国務省担当者はAFP通信に、アルタン氏は「テロ組織のメンバーと関係がある」として「米国への入国を許可されなかった」と述べた。