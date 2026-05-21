ワールドカップがさらに大規模に！FIFA、2030年大会で出場チームを66に拡大へ

北米で初めて48チーム制W杯が開かれる中、FIFAはさらに先を見据えている。スペイン紙『AS』によると、2030年大会を66チーム制に拡大する案が最近勢いを増している。南米連盟が提案したこのアイデアは、かつては過激とされたが、複数の加盟協会が現在真剣に検討している。

ジャンニ・インファンティーノ会長率いるFIFA幹部は、多様性拡大の手段としてこの案を重視している。 インファンティーノ会長は「世界的な祭典」と位置づけ、66チーム制ならこれまで出場経験のない国にもチャンスが生まれると強調する。2026年大会ではカーボベルデ、キュラソー、ウズベキスタン、ヨルダンが初出場する予定で、FIFA内ではさらに拡大への期待が高まっている。



