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ワールドカップがさらに大規模に！FIFA、2030年大会で出場チームを66に拡大へ
規模の飛躍的な拡大
北米で初めて48チーム制W杯が開かれる中、FIFAはさらに先を見据えている。スペイン紙『AS』によると、2030年大会を66チーム制に拡大する案が最近勢いを増している。南米連盟が提案したこのアイデアは、かつては過激とされたが、複数の加盟協会が現在真剣に検討している。
ジャンニ・インファンティーノ会長率いるFIFA幹部は、多様性拡大の手段としてこの案を重視している。 インファンティーノ会長は「世界的な祭典」と位置づけ、66チーム制ならこれまで出場経験のない国にもチャンスが生まれると強調する。2026年大会ではカーボベルデ、キュラソー、ウズベキスタン、ヨルダンが初出場する予定で、FIFA内ではさらに拡大への期待が高まっている。
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開催都市は大きなプレッシャーにさらされている。
2030年大会はスペイン、ポルトガル、モロッコが中心となり、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイでも記念試合が開催される見込みだ。しかし、この規模拡大はインフラに大きな負担をかける。現時点では48チーム制のままだが、FIFAは2026年7月19日の優勝チーム決定まで運営体制を確定しない。
スペインではマラガが立候補を取り下げたと報じられ、サン・マメスやレアル・アリーナも開催可否が不透明だ。最終決定はFIFAが行う。
2030年への道
66チーム制の実現にはまだ時間がかかるが、米・墨・加開催の次大会はその試金石となる。48チーム制が商業的にも競技的にも成功すれば、拡大を求める声は止まらないだろう。目指すのは、この祭典をできるだけ多くの人に届けることだ。
現時点ではFIFAは門戸を開いている。この提案はもはや「狂気」ではなく、サッカーの現実的な進化として議論されている。批判派は競技レベルの低下を懸念するが、FIFAの目は66チーム大会がもたらす莫大な収益と関与の可能性に注がれている。
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クラブワールドカップの変更は見送られる
国際大会は拡大が見込まれるが、クラブ大会ではその傾向はない。FIFAは2年ごと開催のクラブW杯構想から後退し、2029年の次回大会を維持する方針だ。2年ごと開催は現カレンダーと合わないと判断された。
ここ数か月、選手福祉や過密日程が議論されてきたが、少なくともクラブ競技ではFIFAがこうした声に耳を傾けた形だ。それでも、ワールドカップは同組織の至宝であり、参加国と試合数を増やす方向性は長期的に維持される。今夏の大会が終われば、注目は2030年大会に移るだろう。