Goal.com
ライブ
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

ワールドカップがかかっている！スペインのスーパースター、ラミン・ヤマルに波乱の予感？

ワールドカップ
スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
ラミン・ヤマル
バルセロナ

スーパースター、ラミン・ヤマルのW杯出場に関して、スペイン代表に悪いニュースが入った。

The Athletic』によると、太ももを怪我したバルセロナのMFヤマルは、6月15日のスペイン代表ワールドカップ初戦・カーボベルデ戦を欠場する見込みだ。

  • ヤマルは初戦を欠場し、6月21日のサウジアラビア戦への出場も不透明だ。『The Athletic』が伝えている。

    ヤマルは4月末、バルセロナ対セルタ戦（1-0）でPKを蹴った際に太腿を断裂し、シーズン終盤を欠場した。 最終戦は欠場したが、『The Athletic』によると、スペインサッカー連盟、バルサ、ヤマルの間で情報共有が進んでおり、代表の医療スタッフが定期的にバルセロナを訪れ、リハビリを見守っているという。

    • 広告
  • Lamine Yamal SpainQatar Supreme Committee

    スペインはラミン・ヤマル不在でW杯を迎えるのか？

    「フリア・ロハ」は、6月26日のグループリーグ最終戦ウルグアイ戦でヤマルが復帰すると期待している。アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるW杯で彼が欠場すれば、スペイン代表には大きな損失だ。

    万全なヤマルがいれば、欧州王者のスペインはW杯でも優勝候補筆頭だ。2年前の欧州選手権決勝でもイングランドを破ったスペインは、当時16歳だったヤマルがトーナメントの大半で決定的な役割を果たした。

    代表戦25試合で6得点を挙げ、予選6試合中4試合を怪我で欠場した。

  • ラミネ・ヤマルはW杯初戦を欠場するのか？スペインの今後の試合


    日時

    試合

    大会

    6月4日

    スペイン対イラク

    親善試合

    6月8日

    ペルー対スペイン

    親善試合

    6月15日

    スペイン対カーボベルデ

    2026年ワールドカップ

    6月21日

    スペイン対サウジアラビア

    2026年ワールドカップ

    6月26日

    ウルグアイ対スペイン

    2026年ワールドカップ


ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
カーボベルデ crest
カーボベルデ
CPV