ワールドカップがかかっている！スペインのスーパースター、ラミン・ヤマルに波乱の予感？

ヤマルは初戦を欠場し、6月21日のサウジアラビア戦への出場も不透明だ。『The Athletic』が伝えている。

ヤマルは4月末、バルセロナ対セルタ戦（1-0）でPKを蹴った際に太腿を断裂し、シーズン終盤を欠場した。 最終戦は欠場したが、『The Athletic』によると、スペインサッカー連盟、バルサ、ヤマルの間で情報共有が進んでおり、代表の医療スタッフが定期的にバルセロナを訪れ、リハビリを見守っているという。