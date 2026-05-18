『The Athletic』によると、太ももを怪我したバルセロナのMFヤマルは、6月15日のスペイン代表ワールドカップ初戦・カーボベルデ戦を欠場する見込みだ。
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ワールドカップがかかっている！スペインのスーパースター、ラミン・ヤマルに波乱の予感？
ヤマルは初戦を欠場し、6月21日のサウジアラビア戦への出場も不透明だ。『The Athletic』が伝えている。
ヤマルは4月末、バルセロナ対セルタ戦（1-0）でPKを蹴った際に太腿を断裂し、シーズン終盤を欠場した。 最終戦は欠場したが、『The Athletic』によると、スペインサッカー連盟、バルサ、ヤマルの間で情報共有が進んでおり、代表の医療スタッフが定期的にバルセロナを訪れ、リハビリを見守っているという。
- Qatar Supreme Committee
スペインはラミン・ヤマル不在でW杯を迎えるのか？
「フリア・ロハ」は、6月26日のグループリーグ最終戦ウルグアイ戦でヤマルが復帰すると期待している。アメリカ、メキシコ、カナダで開催されるW杯で彼が欠場すれば、スペイン代表には大きな損失だ。
万全なヤマルがいれば、欧州王者のスペインはW杯でも優勝候補筆頭だ。2年前の欧州選手権決勝でもイングランドを破ったスペインは、当時16歳だったヤマルがトーナメントの大半で決定的な役割を果たした。
代表戦25試合で6得点を挙げ、予選6試合中4試合を怪我で欠場した。
ラミネ・ヤマルはW杯初戦を欠場するのか？スペインの今後の試合
日時
試合
大会
6月4日
スペイン対イラク
親善試合
6月8日
ペルー対スペイン
親善試合
6月15日
スペイン対カーボベルデ
2026年ワールドカップ
6月21日
スペイン対サウジアラビア
2026年ワールドカップ
6月26日
ウルグアイ対スペイン
2026年ワールドカップ