ワルテル・サバティーニ「スパレッティの発言？ チームに対する挑発だ」

ワルテル・サバティーニは、イタリアサッカー界で長年スポーツディレクターを務めてきた人物だ。トゥットスポルトのインタビューで、ユヴェントスの不振とルチアーノ・スパレッティについて語った。スパレッティは、サバティーニがローマで監督としてともに働いた人物だ。「ルチアーノは完璧主義者で、常に規律、メンタリティー、自分自身を超えようとする意欲を仕事の土台に据えてきた。だが今は、手綱を緩め、選手たちへの要求を少し下げてほしい。現時点で選手たちは、技術・戦術面で完璧に近い答えを出せる状態ではないからだ。つまり、自分自身にもチームにも、もう少し寛容になり、取り組みをシンプルにする必要がある。そして選手たちがもっと自分の直感に従えるようにすることだ。緊張を解き、基本的なことに立ち返るべきだ。マッサーラとスパレッティは私とともに歩んできた。彼らのことを大切に思っているし、トリノで苦しみながら過ごすなど、受け入れられない。ユーヴェが彼らを追い出せば、ユヴェントスというクラブの理念そのものを焼き払うことになる」