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ワトフォードのスター選手エドアルド・ボヴェが、心停止から回復した際、ジョゼ・モウリーニョ監督が「真っ先に」電話をかけてくれたと明かし、伝説的監督との「信じられないほどの絆」を語った
悲劇直後のモウリーニョの即座の支援
『デイリー・メール』紙のインタビューで、ボヴェは、あの恐ろしい倒れ込みの直後にモウリーニョが連絡をくれた経緯を詳しく語った。ローマ時代にポルトガル人指揮官の指導を受けていたこの23歳の選手は、1年以上前、フィオレンティーナでインテルと対戦中に心停止を起こしていた。 元監督について、このミッドフィルダーは次のように語った。「彼は自分が指導したすべての選手を気にかけている。中には、他の選手よりも特別に気にかけている選手もいる！最初に彼からメッセージが届いたが、私は誰にも返信できなかったので、彼は私の両親の電話番号を聞き出した。彼とは信じられないほど深い絆で結ばれている。モウリーニョは私にとっても、私の家族にとっても、非常に大切な存在だ。」
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恐怖の一瞬と、長い回復への道のり
セリエAのピッチで倒れた時の状況は凄惨なものだったが、その選手は年齢の割には驚くほど冷静な視点でこの出来事を振り返っている。病院のベッドで目を覚ました時、その出来事自体の記憶はまったくなかったと彼は認め、12日後にようやく退院を許された。
「最後に覚えているのは、倒れた瞬間です」と彼は振り返った。「何が起きたのか分からないまま、病院で目を覚ましました。交通事故に遭ったのかと思いました。あの出来事が起こる前は、まるでスーパーヒーローのような気分でした。もうサッカーはできないと言われたんです。『これからどうすればいいんだろう？』と、時々考えていました。すべてがうまくいかず、本当に辛い日々もありました。」
イギリスでのICD装着後の新たな生活
リーグ規定により、イタリアのクラブは植込み型除細動器（ICD）を装着している選手の起用が禁止されているため、このミッドフィールダーはキャリアを続けるために母国を離れることを余儀なくされた。彼は最終的にワトフォードに新たな居場所を見つけ、クラブは彼のためにきめ細やかな医療プランを用意した。このチャンピオンシップ所属のクラブは、その粘り強いプレースタイルからかつて「シック・ドッグ」と呼ばれた彼の好調さを取り戻す手助けをしてきた。
2月14日のデビュー以来、8試合に出場した彼は、心臓のリズムを正常に保つこの装置に完全に慣れ親しんでいる。「体の中に新しい友達ができたんだ。鏡に映る自分の姿が変わっているのを見ると、つらいこともあるだろう。でも、僕にとってはそうじゃなかった。一度も失望したことはないよ」と彼は語った。
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ワトフォードのMFの今後はどうなるのか？
逆境を乗り越えたこのイタリア人選手は、今や今シーズンの残り試合に集中している。彼はチャンピオンシップでホーネッツの一員として8試合に出場し、レックスハム戦での3-1の勝利において、ロスタイム終盤に決定的なゴールを1点決めた。金曜日のクイーンズ・パーク・レンジャーズ戦（アウェイ）で初先発を果たした後、月曜日のチャールトン戦ではベンチ入りしたものの出場機会はなかった。
ワトフォードにはリーグ戦残り5試合があり、4月11日にオックスフォード・ユナイテッドとのアウェイ戦、4月18日にシェフィールド・ユナイテッドとのホーム戦が控えている。その後、ウェスト・ブロムウィッチ、ミドルズブラ、コヴェントリー・シティとの重要な一戦が待ち受けている。