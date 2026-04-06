セリエAのピッチで倒れた時の状況は凄惨なものだったが、その選手は年齢の割には驚くほど冷静な視点でこの出来事を振り返っている。病院のベッドで目を覚ました時、その出来事自体の記憶はまったくなかったと彼は認め、12日後にようやく退院を許された。

「最後に覚えているのは、倒れた瞬間です」と彼は振り返った。「何が起きたのか分からないまま、病院で目を覚ましました。交通事故に遭ったのかと思いました。あの出来事が起こる前は、まるでスーパーヒーローのような気分でした。もうサッカーはできないと言われたんです。『これからどうすればいいんだろう？』と、時々考えていました。すべてがうまくいかず、本当に辛い日々もありました。」