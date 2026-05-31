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ローレン・ジェームズは負傷しているのか？ チェルシーのスター選手がワールドセブンズ決勝を欠場したことを受け、スペインとの大一番を控えたライオネッスにコンディションに関する最新情報が伝えられた
チェルシーのエースは怪我の懸念に悩まされている。
スペイン戦を控える「ライオネッス」に、ローレン・ジェームズの健康状態に関する報告が入った。Gtechコミュニティ・スタジアムで行われたマンチェスター・ユナイテッド戦を6-5で制し、チェルシーがワールドセブンズ優勝を祝う中、ジェームズが試合の登録メンバーから外れ、負傷が懸念されている。 クラブと代表の両方で活躍する22歳の彼女に万が一のことがあれば、サリナ・ウィーグマン監督の戦術にも大きな影響が出る。
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ジェームズが決勝を欠場した理由が判明した
最終節を欠場したジェームズについて、代表戦を控えるファンは懸念を強めている。土曜の女子ワールドカップ予選スペイン戦に万全の状態で臨めるのか疑問の声も。ボンパストール監督は「軽い怪我をしただけで、状態をみてイングランド代表合宿への合流を決める」と説明した。
勝利への意識がブルーズを成功へ導く
アリッサ・トンプソンは、チェルシーのチームに根付く「勝利へのマインドセット」が成功の鍵だと語った。彼女はクラブ公式サイトでこう述べている。「私たちにとっては楽しみながら競い合う機会でしたが、チェルシーでは常に勝ちたいと思っています。 決勝でリードされても逆転できると信じ合い、その姿勢を今後も続けていきたいです」
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新シーズンに向けて勢いをつける
この勝利は、ボンパストール監督の下で新時代を迎えるチェルシーにとって、今シーズンを好印象で締めくくるものとなった。トンプソンは、ワールドセブンズで示したチーム精神が今後の成功の土台になると確信している。「シーズン中は一緒に楽しむ感覚を少し失っていた。だが、楽しみ、互いを信じ、不可能と思える状況から立ち直る力を来シーズンに持ち越せる」とこのフォワードは語った。