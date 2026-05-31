アリッサ・トンプソンは、チェルシーのチームに根付く「勝利へのマインドセット」が成功の鍵だと語った。彼女はクラブ公式サイトでこう述べている。「私たちにとっては楽しみながら競い合う機会でしたが、チェルシーでは常に勝ちたいと思っています。 決勝でリードされても逆転できると信じ合い、その姿勢を今後も続けていきたいです」