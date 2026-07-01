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Lawrence Shankland Scotland 2026Getty
Chris Burton

翻訳者：

ローレンス・シャンクランドはレンジャーズで1シーズン20得点を取れるか？ オールド・ファームの両雄にストライカーに関する警鐘が鳴らされ、ケニー・ミラーは「スコットランド最高の選手」を「強力な補強」と評価している。

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ローレンス・シャンクランドはついに夢だったレンジャーズへの移籍を果たしたが、ケニー・ミラーはGOALに対し、このスコットランド代表選手がアイブロックスで高い得点率を維持するのは難しいと語った。彼は「レンジャーズにとって強力な補強」になると期待されているが、オールド・ファームの厳しいスポットライトの下では、新たなキャリア上の課題に直面するだろう。

  • シャンクランドはハーツでのタイトル逃しを乗り越え、今夢のような日々を送っている。

    グラスゴー出身でレンジャーズのサポーターとして育ったシャンクランドは、ハーツとの契約を解消し、12カ月の延長オプション付き2年契約で古巣に復帰した。

    昨季はエディンバラでスコットランド・プレミアシップ優勝目前ながら最終節でセルティックに敗れた。2026年W杯で母国代表としてもプレーした彼は、新たな挑戦に意欲を示している。

    クイーンズ・パーク、エア、ダンディー・ユナイテッドで得点を重ねてきた彼は、国内最高峰と欧州の舞台での活躍を誓う。

    クラブへの愛は両刃の剣だが、その情熱はチーム目標への100％献身として肯定的に評価できる。

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  • シャンクランドはレンジャーズにとって賢明な補強となるだろうか？

    シャンクランドがレンジャーズにとって賢明な補強となるか――ハーツ時代を率いたマッキネス監督と再会する――について問われた元アイブロックスのストライカー、ミラーはBetGoodwinとの提携でGOALに語った。「有力な補強になる。ここ6、7シーズン、私が注目してきた選手だ。 現役最後の年には私がパトリック・ティスルでプレーし、彼はダンディー・ユナイテッドにいた。当時も彼の試合を多く観た。

    当時彼はゴールしか興味がなかったが、エアやダンディー・ユナイテッドでの得点力は驚異的だった。今も勢いは衰えていないが、プレーは完全に成熟した。

    スコットランドで最もオールラウンドなストライカーだ。ボールキープが巧みで、非常に賢く、フィジカルも強い。 体は大きくないが、5フィート10インチ前後ながら強い。センターバックと競り合いながらボールをキープし、チームが前線へ攻め上がるためのフリーキックも冷静に獲得する。

    それでも、ボールを収め、味方と連携する冷静さは失っていない。最も難しい「得点」能力にも影響はない。この6〜7年で彼は優れたストライカーに成長した。この舞台にいるのは当然だ。」


  • シャンクランドが「オールド・ファーム」のスターとして直面する課題

    ミラーは、シャンクランドが少年時代の夢を叶えたことについてこう続けた。「彼はレンジャーズへ移籍した。この移籍は2、3シーズン前に実現してもおかしくなく、ここ2年の移籍市場では毎回話題になっていた。

    レンジャーズは彼を必要だと判断したようだ。リーグ内で実績のある得点力を誇る選手を招き入れる、よくあるケースだ。ローレンスはどのレベルでも、どのクラブでも結果を出してきた。

    「身をもって分かっていることだが、『ヒブスで得点している』『ハーツで得点している』『アバディーンで得点している』と言うだけでは済まない。単に彼らをレンジャーズに連れてくれば、同じペースで得点してくれるというわけではないのだ。

    相手はより激しく守ってくるし、スペースも少ない。だがローレンスは極めて賢い選手だ。

    「レンジャーズにとって重要なのは、シャンクランドに年間20～25ゴールを期待しつつ、彼にチャンスを作る周囲の選手も揃えることだ。今夏もイブロックスでは大規模な補強が続くはずだ。」

  • Lawrence Shankland Scotland 2026 World CupGetty

    レンジャーズの試合日程：2026-27シーズンの開幕時期

    北米W杯でグループステージ敗退を経験したスコットランド代表のシャンクランドは、レンジャーズでのプレーに早く集中したいはずだ。その悔しさを晴らすには、クラブで結果を出すのが一番だ。

    2026-27シーズンのスコティッシュ・プレミアシップは7月31日に開幕し、レンジャーズはダンディー・ユナイテッドとのアウェー戦で初陣を迎える。