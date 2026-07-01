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ローレンス・シャンクランドはレンジャーズで1シーズン20得点を取れるか？ オールド・ファームの両雄にストライカーに関する警鐘が鳴らされ、ケニー・ミラーは「スコットランド最高の選手」を「強力な補強」と評価している。
シャンクランドはハーツでのタイトル逃しを乗り越え、今夢のような日々を送っている。
グラスゴー出身でレンジャーズのサポーターとして育ったシャンクランドは、ハーツとの契約を解消し、12カ月の延長オプション付き2年契約で古巣に復帰した。
昨季はエディンバラでスコットランド・プレミアシップ優勝目前ながら最終節でセルティックに敗れた。2026年W杯で母国代表としてもプレーした彼は、新たな挑戦に意欲を示している。
クイーンズ・パーク、エア、ダンディー・ユナイテッドで得点を重ねてきた彼は、国内最高峰と欧州の舞台での活躍を誓う。
クラブへの愛は両刃の剣だが、その情熱はチーム目標への100％献身として肯定的に評価できる。
シャンクランドはレンジャーズにとって賢明な補強となるだろうか？
シャンクランドがレンジャーズにとって賢明な補強となるか――ハーツ時代を率いたマッキネス監督と再会する――について問われた元アイブロックスのストライカー、ミラーはBetGoodwinとの提携でGOALに語った。「有力な補強になる。ここ6、7シーズン、私が注目してきた選手だ。 現役最後の年には私がパトリック・ティスルでプレーし、彼はダンディー・ユナイテッドにいた。当時も彼の試合を多く観た。
当時彼はゴールしか興味がなかったが、エアやダンディー・ユナイテッドでの得点力は驚異的だった。今も勢いは衰えていないが、プレーは完全に成熟した。
スコットランドで最もオールラウンドなストライカーだ。ボールキープが巧みで、非常に賢く、フィジカルも強い。 体は大きくないが、5フィート10インチ前後ながら強い。センターバックと競り合いながらボールをキープし、チームが前線へ攻め上がるためのフリーキックも冷静に獲得する。
それでも、ボールを収め、味方と連携する冷静さは失っていない。最も難しい「得点」能力にも影響はない。この6〜7年で彼は優れたストライカーに成長した。この舞台にいるのは当然だ。」
シャンクランドが「オールド・ファーム」のスターとして直面する課題
ミラーは、シャンクランドが少年時代の夢を叶えたことについてこう続けた。「彼はレンジャーズへ移籍した。この移籍は2、3シーズン前に実現してもおかしくなく、ここ2年の移籍市場では毎回話題になっていた。
レンジャーズは彼を必要だと判断したようだ。リーグ内で実績のある得点力を誇る選手を招き入れる、よくあるケースだ。ローレンスはどのレベルでも、どのクラブでも結果を出してきた。
「身をもって分かっていることだが、『ヒブスで得点している』『ハーツで得点している』『アバディーンで得点している』と言うだけでは済まない。単に彼らをレンジャーズに連れてくれば、同じペースで得点してくれるというわけではないのだ。
相手はより激しく守ってくるし、スペースも少ない。だがローレンスは極めて賢い選手だ。
「レンジャーズにとって重要なのは、シャンクランドに年間20～25ゴールを期待しつつ、彼にチャンスを作る周囲の選手も揃えることだ。今夏もイブロックスでは大規模な補強が続くはずだ。」
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レンジャーズの試合日程：2026-27シーズンの開幕時期
北米W杯でグループステージ敗退を経験したスコットランド代表のシャンクランドは、レンジャーズでのプレーに早く集中したいはずだ。その悔しさを晴らすには、クラブで結果を出すのが一番だ。
2026-27シーズンのスコティッシュ・プレミアシップは7月31日に開幕し、レンジャーズはダンディー・ユナイテッドとのアウェー戦で初陣を迎える。