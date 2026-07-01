シャンクランドがレンジャーズにとって賢明な補強となるか――ハーツ時代を率いたマッキネス監督と再会する――について問われた元アイブロックスのストライカー、ミラーはBetGoodwinとの提携でGOALに語った。「有力な補強になる。ここ6、7シーズン、私が注目してきた選手だ。 現役最後の年には私がパトリック・ティスルでプレーし、彼はダンディー・ユナイテッドにいた。当時も彼の試合を多く観た。

当時彼はゴールしか興味がなかったが、エアやダンディー・ユナイテッドでの得点力は驚異的だった。今も勢いは衰えていないが、プレーは完全に成熟した。

スコットランドで最もオールラウンドなストライカーだ。ボールキープが巧みで、非常に賢く、フィジカルも強い。 体は大きくないが、5フィート10インチ前後ながら強い。センターバックと競り合いながらボールをキープし、チームが前線へ攻め上がるためのフリーキックも冷静に獲得する。

それでも、ボールを収め、味方と連携する冷静さは失っていない。最も難しい「得点」能力にも影響はない。この6〜7年で彼は優れたストライカーに成長した。この舞台にいるのは当然だ。」



