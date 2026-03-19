ロールモデルたちの勢い！FCバイエルンの目覚ましい成長は、ベルガモ戦でひとまず頂点を迎えた

現在、FCバイエルンでは、才能ある選手たちが驚くほどの頻度でトップチームに昇格し（そして中にはドイツ代表へと進む者もいる）、その勢いは実に印象的だ。ウルビグやビショフのように他クラブから獲得した若手プロ選手であれ、開設から9年を経てようやく成果を出し始めている「キャンパス」出身の自クラブ育成選手であれ、その傾向は変わらない。

ヴィンセント・コンパニー監督は、前任者のナゲルスマンやトーマス・トゥヘルよりも、若手育成を真剣に捉えている。それは確かに信念による部分もあるだろう。しかし、当時のチームよりも選手層が薄くなっていることや、試合の勝敗が早い段階で決まることが多く、プレッシャーを感じることなく出場機会を得られるようになったことも一因だ（もちろん、これもコンパニー監督の手腕によるものだ）。

こうしてFCバイエルンでは、様々な成長段階にある多くの若手選手たちが互いに刺激し合うという、模範となる選手たちによる独自の好循環が生まれている。 パブロヴィッチ（レギュラー）に続き、ウルビッグ、ビショフ、カール（ローテーション選手）が登場し、最近ではオフリやパヴィッチといった新たなデビュー組も加わった。彼らを、すでにトップチームで練習に参加しているものの、まだ初出場を待っている若手選手たちが熱心に追随している。そして、彼らは当然ながら、キャンパス内の他のすべての選手にとってのロールモデルとなっている。

「若い選手たちにチャンスが与えられると、常にそれを手本にすることができる」とエベルも同意見だ。「『努力しなさい』と選手たちに口頭で繰り返し説くこともできる。しかし、我々のチームでは、努力し、勤勉であればチャンスが巡ってくるということが、まさに目の前で示されている。それが根本的に最も重要なことだ。どの若手選手も、まさに次の世代の模範となっているのだ。」