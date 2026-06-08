「DFBのアンチ・ドーピング委員会は事実関係と提出資料を審査し、その結果で今後の手続きを決める」と連盟は火曜、SIDに発表した。
AFP
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「ローラ・フライガング事件」：DFBアンチ・ドーピング委員会が調査を開始
ドイツ反ドーピング機関（NADA）は金曜日、ドイツ代表でブンデスリーガ・アイントラハト・フランクフルト主将の選手について、12か月以内に3回の違反があったと発表した。違反内容はワールドカップ予選ノルウェー戦（2-0）でのドーピング検査報告義務違反で、選手は試合メンバーではなかった。
NADAは「ドーピング規定違反の疑いがある」としてドイツサッカー連盟（DFB）に案件を送付した。DFBが懲戒手続きを担当し、3ストライク目は最大2年間の出場停止となる。
フライガング氏は「ドーピングの疑いは、いかなる時点でも存在しなかった！」と明言した。
フライガングはインスタグラムで「私に対して現在も過去もドーピングの疑いは一切ない」と主張。検査逃しについては「意図的な回避ではなく不一致や誤解によるもの」と説明した。
アンチドーピングの重要性は理解しており、クリーンで公正なスポーツのために必要な措置を支持すると説明。これまでに多くの抜き打ち検査を受け、すべて陰性だったという。 彼女は、ナショナルチーム選手として日々・時間単位でシステムへ更新する包括的な情報の中で生じた「誤解」だと説明した。