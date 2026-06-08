「ローラ・フライガング事件」：DFBアンチ・ドーピング委員会が調査を開始

ドイツ反ドーピング機関（NADA）は金曜日、ドイツ代表でブンデスリーガ・アイントラハト・フランクフルト主将の選手について、12か月以内に3回の違反があったと発表した。違反内容はワールドカップ予選ノルウェー戦（2-0）でのドーピング検査報告義務違反で、選手は試合メンバーではなかった。

NADAは「ドーピング規定違反の疑いがある」としてドイツサッカー連盟（DFB）に案件を送付した。DFBが懲戒手続きを担当し、3ストライク目は最大2年間の出場停止となる。