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ライブ
FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ローマ、1月に元インテル選手を迎えて守備強化へ

インテル
ローマ
ロレンツォ・ピロラ
オリンピアコス

ローマは1月に向けた守備陣の補強を引き続き検討している。

ローマは補強の手を緩めるつもりはない。リーグ戦の上位争いなどを続けるため、1月にもジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が起用できる陣容の充実を図る。

サイドの補強に加え、ローマは守備陣にも新たな選手を迎える構想だ。『Fichajes』によれば、すでに動向を注視しているのはロレンツォ・ピローラ。

  • ピローラに注目

    ローマは、若くて信頼でき、できれば空中戦に強い右利きのセンターバックを求めている。ガスペリーニ監督の期待に応えられなかったギラルディとクーリエラキスのうち、どちらかに代わって起用できる選手が望ましい。

    Fichajesによると、候補はロレンツォ・ピローラかもしれない。2002年生まれの同選手は現在オリンピアコスに所属し、インテルの下部組織で育ち、モンツァとサレルニターナでもプレーした経歴を持つ。

  • ついに先発入り

    ピローラは若い頃、イタリアで最も有望な守備の逸材の一人とみなされていた。しかし、キャリア前半はフィジカル面のコンディションや負傷に苦しみ、その影響を受けた。

    現在はようやく、ギリシャでイマノル・アルグアシル監督の下、先発出場の機会を得ている。チャンピオンズリーグ予選、ヨーロッパリーグ、リーグ戦で計12試合に出場し、すべて先発だった。

  • 低コストで獲得できるチャンス

    ピローラは2024年夏、オリンピアコスにサレルニターナから300万で獲得された。現在の契約は2028年6月30日に満了するため、ローマにとって低コストで獲得できる好機となる可能性がある。

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