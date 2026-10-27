ローマは補強の手を緩めるつもりはない。リーグ戦の上位争いなどを続けるため、1月にもジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が起用できる陣容の充実を図る。

サイドの補強に加え、ローマは守備陣にも新たな選手を迎える構想だ。『Fichajes』によれば、すでに動向を注視しているのはロレンツォ・ピローラ。