ローマは夢を追うことをやめていない。次の冬の移籍市場を見据え、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが夏に強く求めながら、実際には獲得できなかった攻撃陣の補強を探し続けている。
ローマは以前から、エンドリッキをめぐる非常に激しい獲得競争でライバルに先んじようとしている。その一方で、別の候補としてクラブ・ブルッヘのウイング、カルロス・フォルブスの獲得も視野に入れている。
ローマは夢を追うことをやめていない。次の冬の移籍市場を見据え、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが夏に強く求めながら、実際には獲得できなかった攻撃陣の補強を探し続けている。
ローマは以前から、エンドリッキをめぐる非常に激しい獲得競争でライバルに先んじようとしている。その一方で、別の候補としてクラブ・ブルッヘのウイング、カルロス・フォルブスの獲得も視野に入れている。
2004年生まれのサイドアタッカーで、左利き。ギニアにルーツを持つポルトガル人だ。スポルティングCPで育ち、早くにマンチェスター・シティの下部組織へ移籍。2023年に1400万の移籍金でアヤックスに獲得された。その後、ウルヴァーハンプトンへのレンタル移籍でプレミアリーグに戻り、2025年夏にはアヤックスからクラブ・ブルッヘへ移籍した。
右サイドの高い位置で起用されるが、サイド全体を上下動することも十分にできる。中盤の5人の一角としてウイングバックも問題なくこなせるだろう。今季はリーグ戦とチャンピオンズリーグで、すでに4ゴール8アシストを記録。うち3つはサン・シーロでのインテル戦で挙げた。
もっとも、ガスペリーニが望んでいるのは、マレンの後方で起用でき、スーレ、モラ、ディバラの代役にもなる、もう少し純粋なアタッカーだ。ただ、フォルブスは複数のポジションをこなせるため、必要に応じて中盤のサイドに配置し、ローマをより攻撃的にすることもできる。
ローマはフォルブスを熱心に注視しており、チャンピオンズリーグのインテル戦で活躍した際には現地でプレーを視察した。フォルブスはサン・シーロでクラブ・ブルージュが挙げた4ゴールのうち、前述の通り3ゴールをアシストし、ディマルコとインテルの守備陣を大いに苦しめた。
ローマの最優先事項は、ブラジルの逸材エンドリッキをミランとアストン・ヴィラに先んじて獲得することだ。しかし、特に資金面での争いでは、レアル・マドリーと、現時点ではエンドリッキを手放したくないと考えているジョゼ・モウリーニョがレンタル移籍を容認したとしても、ローマは劣勢に立つ恐れがある。
そのため、フォルブス獲得の動きは早ければ1月にも本格化する可能性がある。ただし、スポーツディレクターのダミーコは、ポルトガル人選手を巡る次の条件に直面することになる。契約期間は2029年6月30日まで残り、クラブ・ブルッヘの評価額はすでに1500万～2000万を超えている。さらに、事前に設定された買い取り条項の有無を問わず、レンタル移籍を受け入れる姿勢も見せていない。
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