ローマは夢を追うことをやめていない。次の冬の移籍市場を見据え、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが夏に強く求めながら、実際には獲得できなかった攻撃陣の補強を探し続けている。

ローマは以前から、エンドリッキをめぐる非常に激しい獲得競争でライバルに先んじようとしている。その一方で、別の候補としてクラブ・ブルッヘのウイング、カルロス・フォルブスの獲得も視野に入れている。