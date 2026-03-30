ローマ、高額な年俸総額：フリードキン家は1億ユーロへの削減を希望。移籍の可能性のある選手は以下の通り

ローマの今シーズンの行方がどうなろうと、ユヴェントスやコモとのチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いは依然として混戦状態にあるが、同クラブの財務戦略は劇的に変化することになるだろう。
フリードキン家は、今シーズン終了をもって期限を迎えるUEFAの「ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）」に関する和解合意において、クラブがUEFAが定めた基準を100％遵守するよう強く求めており、その結果として、給与総額の大幅な削減を推進しようとしている。
ローマの今シーズンの行方がどうなろうと、ユヴェントスやコモとのチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いは依然として混戦状態にあるが、同クラブの財務戦略は劇的に変化することになるだろう。
フリードキン家は、今シーズン終了をもって期限を迎えるUEFAの「ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）」に関する和解合意において、クラブがUEFAが定めた基準を100％遵守するよう強く求めており、その結果として、給与総額の大幅な削減を推進しようとしている。
『コリエレ・デロ・スポルト』紙の報道によると、現在ローマは所属選手の給与として総額約1億4000万ユーロを支出している。オーナー側が課した目標は、総額を1億ユーロ未満に抑えることだ。
しかし、ガスペリーニ監督が強く要望する新戦力を夏の移籍市場で獲得すると仮定した場合、ローマの経営陣が想定しなければならない削減額は、総額4000万ユーロを超えることになるだろう。
この方針を完遂し、「スクワッド・コスト・ルール」、すなわち選手団の総費用が収益の70％を超えてはならないと定めるUEFAの規定を満たすため、2つの側面から取り組んでいくことになる。
第一に、ガスペリーニ監督がチームの構想に不要と判断した選手たちです。このリストには、ツィミカスやファーガソン（現在はトリゴリアにレンタル移籍中）といった経済的負担の大きい選手たちも含まれており、彼らはそれぞれシーズンあたり460万ユーロ、330万ユーロを稼いでいますが、とりわけ年俸600万ユーロ以上を稼ぐドブビクが挙げられます。
売却または契約延長を行わない選手に加え、2026年6月30日、すなわち今シーズンの終了時に契約満了を迎える選手たちの状況も考慮に入れる必要がある。 これには、パウロ・ディバラ、ロレンツォ・ペッレグリーニ、ステファン・エル・シャアラウィ、ゼキ・チェリクといった、重要かつ高額な契約が含まれる。それぞれの年俸を合計すると3000万ユーロに達するが、アルゼンチン人選手についてはすでに決定が下されたようである一方、他の選手たちについては、交渉が現在凍結されているにもかかわらず、依然として不透明な状況が続いている。
したがって、あの運命的な1億ユーロという数字に収めるために選手を放出することは可能だが、最終的に誰がトリゴリアを去るかという選択や、6月30日までに計上される可能性のある売却益にかかわらず、（ローマの予測では）累積赤字を最大6,000万ユーロ以内に抑えるという枠組みに収めるために、 ガスペリーニ監督自身も抱いている疑問は、「彼らをどう補うのか」ということだ。
挙げられている選手の多くは、6月30日までにマレンの買い取りも試みなければならないこのチームにおいて、潜在的なレギュラー候補だ。高額な年俸の選手が放出される場合、はるかに低年俸の選手で補填しなければならない。ロビニオ・ヴァズやヴェントゥリーノといった若手選手に賭けるという冬の補強方針は、まさにこの方向性を示しており、おそらく変更されることはないだろう。 ガスペリーニ監督とクラブ経営陣の間の緊張は、すべてここから始まっている。