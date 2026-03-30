ローマ、高額な年俸総額：フリードキン家は1億ユーロへの削減を希望。移籍の可能性のある選手は以下の通り

したがって、あの運命的な1億ユーロという数字に収めるために選手を放出することは可能だが、最終的に誰がトリゴリアを去るかという選択や、6月30日までに計上される可能性のある売却益にかかわらず、（ローマの予測では）累積赤字を最大6,000万ユーロ以内に抑えるという枠組みに収めるために、 ガスペリーニ監督自身も抱いている疑問は、「彼らをどう補うのか」ということだ。





挙げられている選手の多くは、6月30日までにマレンの買い取りも試みなければならないこのチームにおいて、潜在的なレギュラー候補だ。高額な年俸の選手が放出される場合、はるかに低年俸の選手で補填しなければならない。ロビニオ・ヴァズやヴェントゥリーノといった若手選手に賭けるという冬の補強方針は、まさにこの方向性を示しており、おそらく変更されることはないだろう。 ガスペリーニ監督とクラブ経営陣の間の緊張は、すべてここから始まっている。