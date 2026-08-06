ユニフォームのデザインは、温かみのあるホワイトの地に胸元へローマのクラブカラーである黄色と赤の帯を配した点が特徴だと、ローマの公式チャンネルの説明は続けている。その帯の中央には、コントラストを成す形で、1938年に導入され、このユニフォームデザインに限っていくつかのバリエーションとともに1946-47シーズンまで使用されたクラブの旧エンブレムがあしらわれている。このクラシックなモチーフと襟ぐりの間には、赤のアディダスのトレフォイルが入る。首の後ろには「ROMA CHIAMÒ」の文字がデザインを引き立て、カンポ・テスタッチョのアンセムを想起させることで、チーム、その歴史、そしてファンの間にある切っても切れない絆の具体的な象徴となっている。



