ガスパール監督には1億ユーロで十分かもしれない。『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、フリードキン家はローマ補強のため、売却益を除き1億ユーロを予算計上し、市場のトップ選手3人を獲得する方針だ。





巨額ではあるが、天文学的ではない。昨季、スポーツディレクターのリッキー・マッサラはチャンピオンズリーグ収入を除いても、ウェスリー、エル・アイナウィ、ヴァズ、ジオルコフスキ、ギラルディの買い取りやベイリー、ファーガソン、マレンらのレンタル料で約9000万ユーロを支出している。



