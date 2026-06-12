ガスパール監督には1億ユーロで十分かもしれない。『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、フリードキン家はローマ補強のため、売却益を除き1億ユーロを予算計上し、市場のトップ選手3人を獲得する方針だ。
巨額ではあるが、天文学的ではない。昨季、スポーツディレクターのリッキー・マッサラはチャンピオンズリーグ収入を除いても、ウェスリー、エル・アイナウィ、ヴァズ、ジオルコフスキ、ギラルディの買い取りやベイリー、ファーガソン、マレンらのレンタル料で約9000万ユーロを支出している。
ガスパール監督には1億ユーロで十分かもしれない。『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、フリードキン家はローマ補強のため、売却益を除き1億ユーロを予算計上し、市場のトップ選手3人を獲得する方針だ。
巨額ではあるが、天文学的ではない。昨季、スポーツディレクターのリッキー・マッサラはチャンピオンズリーグ収入を除いても、ウェスリー、エル・アイナウィ、ヴァズ、ジオルコフスキ、ギラルディの買い取りやベイリー、ファーガソン、マレンらのレンタル料で約9000万ユーロを支出している。
新スポーツディレクター、トニー・ダミコ氏の就任を待つ間、クラブは元アタランタ幹部の移籍円滑化のため、ライアン・フリードキン氏が50万ユーロ超を支払う用意があると表明した。 ローマはマルセイユのイングランド人FWグリーンウッド（4500万ユーロのオファー）と、レバークーゼンのセルビア人DFアラジュベゴビッチ（2500万ユーロ）の家族と交渉中だ。
残る3000万ユーロは、アタランタFWスカマッカの再獲得と、ザッパコスタ、ドド、カルロス・アウグスト、ファヴァスーリという4人のサイドバック候補の獲得に充てる見込みだ。
ローマの総年俸は今シーズンの1億4000万ユーロ超から、1億ユーロまで減額される見込みだ。
さらに税後年俸450万ユーロの新たな給与上限も設定された。
契約更新では、ペッレグリーニの年俸は600万ユーロから300万ユーロへ、ディバラは800万ユーロから約280万ユーロへ65％減額される。エル・シャアラウィの年俸350万ユーロは6月30日で削除済み。 チェリック、マンチーニ、クリスタンテは現状並み（微増）で契約延長する見込みだ。
6月30日のUEFAとの和解期限まであと18日。ローマは今すぐ選手を放出して合意するか、1年先送りするかを判断しなければならない。
ンディカ、コネ、スーレといった主力が退団すれば（昨日、スーレの代理人グアスタディセーニョがトリゴリアを訪れた）、7月1日からの移籍市場で補強資金を確保できる。
ガスペリーニ監督は主力を残留させ、7月13日のトリゴリアでの練習には新戦力2名以上を加えたい考えだ。