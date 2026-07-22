ローマの望みは叶わなかった。クラブは選手が高い競争を求める姿勢に期待したが、状況は好転しなかった。 ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督との電話も、クリセンシオ・サマーヴィルの決断は覆せなかった。彼は1日考え、アル・ヒラルの巨額オファーを受け入れ、サウジアラビア移籍を決めた。
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ローマ、獲得ならず：クリセンシオ・サマーヴィルの移籍は完全に消えた。ウェストハムとアル・ヒラルが合意。
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ファブリツィオ・ロマーノによると、オランダ人FWはウェストハムを離れ、シモーネ・インザーギ監督率いるチームへボーナス込み7500万ユーロで移籍する。 ロンドン側は2001年生まれの同選手が正式契約前にメディカルチェックを受けることを了承。サマーヴィルの年俸は手取りで年間1600万ユーロの見込みだ。
ローマはどうする？
ローマはボーナス込みで最大5000万ユーロを提示し、年俸でも合意に達したと確信していた。しかしこの数時間で、もう一人のターゲットだったアルゼンチン人FWアレハンドロ・ガルナチョがチェルシーからアストン・ヴィラへ移籍。ローマはサマーヴィルの獲得も断念した。 この結果、ガスペリーニ監督が要求した2人の攻撃的ウイング獲得に向けた戦略を再構築する必要がある。代替候補としては、ベンフィカのシェルデルップ、ライプツィヒのヌサ、ストラスブールのモレイラが浮上している。
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