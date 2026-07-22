ローマはボーナス込みで最大5000万ユーロを提示し、年俸でも合意に達したと確信していた。しかしこの数時間で、もう一人のターゲットだったアルゼンチン人FWアレハンドロ・ガルナチョがチェルシーからアストン・ヴィラへ移籍。ローマはサマーヴィルの獲得も断念した。 この結果、ガスペリーニ監督が要求した2人の攻撃的ウイング獲得に向けた戦略を再構築する必要がある。代替候補としては、ベンフィカのシェルデルップ、ライプツィヒのヌサ、ストラスブールのモレイラが浮上している。