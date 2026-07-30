サンティアゴ・カストロがローマの新戦力に。 このニュースはすでに公式発表されており、つい先ほど両クラブからリリースが届いた。アルゼンチン人FWはボローニャを離れてローマへ移籍し、取引額は3500万ユーロにボーナス、さらに将来的な再売却時の10％が上乗せされる。契約は2031年まで。アルテム・ドフビクはこれとは別の交渉で逆のルートをたどり、1700万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでボローニャへ移籍。ローマは350万ユーロの給与の一部を負担する。
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翻訳者：
ローマ、正式発表：サンティアゴ・カストロが2031年まで契約、取引の詳細
ローマの公式発表
ASローマは、ボローニャFCからサンティアゴ・トマス・カストロを獲得したことを発表した。移籍は完全移籍で成立している。2004年生まれのFWは、これまでボローニャとベレス・サルスフィエルドでプレー。ボローニャでは105試合に出場し、22ゴールを記録した。背番号は9に決まった。ようこそローマへ、サンティアゴ！
ボローニャの声明
ボローニャFC1909は、FWサンティアゴ・カストロの登録権をASローマへ完全移籍で譲渡したと発表した。
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