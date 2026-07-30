ローマ、正式発表：サンティアゴ・カストロが2031年まで契約、取引の詳細

サンティアゴ・カストロがローマの新戦力に。 このニュースはすでに公式発表されており、つい先ほど両クラブからリリースが届いた。アルゼンチン人FWはボローニャを離れてローマへ移籍し、取引額は3500万ユーロにボーナス、さらに将来的な再売却時の10％が上乗せされる。契約は2031年まで。アルテム・ドフビクはこれとは別の交渉で逆のルートをたどり、1700万ユーロの買い取りオプション付きレンタルでボローニャへ移籍。ローマは350万ユーロの給与の一部を負担する。