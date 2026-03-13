ローマ、新スタジアムが承認された：次のステップと完成時期

ローマ市のロベルト・グアルティエリ市長は、今日の午後の総会後に次のように語った。「今日はサポーターだけでなく、ローマ市民にとっても歴史的な一日です。 ローマ・スタジアムのプロジェクトが実現するのを心待ちにしています。ローマは、都市の景観に溶け込み、街に新たな緑地をもたらす近代的な施設を手にすることになります。スタジアムは素晴らしいものとなり、ローマサポーターの情熱と2032年の欧州選手権によって活気づくことでしょう」とグアルティエリ氏は付け加え、さらに「15ヘクタールの屋根付き公共スペースが街に還元されることになります。 「ローマ、そしてフリードキン会長に感謝します。公的財政に負担をかけることなく、私たちの街に新たなスポーツインフラをもたらす多額の投資をしてくださったからです。運営・維持管理費はすべてASローマが負担します」。グアルティエリ氏はさらに、「元会長のフランコ・センシ氏とディノ・ヴィオラ氏も、この進展を喜んでいることでしょう」と述べた。