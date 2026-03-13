ローマとこの街にとって特別な一日となった。本日13時55分、ローマ市議会は、ピエトララータに建設予定のローマの新スタジアムに関する技術・経済的実現可能性調査（PFTE）を最終承認し、 を最終承認し、その公益性を改めて認定した。 この採決により、予備案に対する公益性の最初の承認後、市当局から提示された指針や要件をクラブが受容し、遵守していたことが事実上確認された。
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ローマ、新スタジアムが承認された：次のステップと完成時期
次のステップ
これで行政手続きの第2段階が始まり、最終決定を行うサービス協議会の開催へとつながります。 この段階を経て、特別管理手続きに従い、夏までに工事現場の開設およびその後の着工に必要な最終認可が下りる見込みです。 この会議は、開始から約4ヶ月間続く見込みであり、関係するすべての機関によってスタジアム計画が精査されることになる。 市に加え、州、文化財保護局、および工事の影響を受ける可能性のある企業（Acea、Italgas、Trenitaliaなど）も参加する。 目標は、ローマFC創立100周年を迎える来年、起工式を行い工事を開始すること、 将来的にはピエトララータ・スタジアムが、ユーロ2032の試合開催候補スタジアムの一つに選ばれることを期待している。
プロジェクト
新スタジアムは60,605人の観客を収容できるよう設計されており、約23,000席を擁するスタンドが設けられ、ヨーロッパでも最大級かつ最も壮観なスタンドの一つとなる予定です。 外観は古代ローマの建築様式にインスピレーションを得ており、ファサードには「Roma 1927」の文字やクラブのエンブレムなど、クラブの歴史を象徴する要素も取り入れられています。 また、このエリア内には、一般市民にも開放される様々なスペースが設けられる予定だ。 約1,600平方メートルの博物館、1,800平方メートルのファンストア、約30店舗のショップ、そしてホスピタリティや会議・イベント（MICE）向けに21,000平方メートル以上のスペースが設けられます。
グアルティエリ
ローマ市のロベルト・グアルティエリ市長は、今日の午後の総会後に次のように語った。「今日はサポーターだけでなく、ローマ市民にとっても歴史的な一日です。 ローマ・スタジアムのプロジェクトが実現するのを心待ちにしています。ローマは、都市の景観に溶け込み、街に新たな緑地をもたらす近代的な施設を手にすることになります。スタジアムは素晴らしいものとなり、ローマサポーターの情熱と2032年の欧州選手権によって活気づくことでしょう」とグアルティエリ氏は付け加え、さらに「15ヘクタールの屋根付き公共スペースが街に還元されることになります。 「ローマ、そしてフリードキン会長に感謝します。公的財政に負担をかけることなく、私たちの街に新たなスポーツインフラをもたらす多額の投資をしてくださったからです。運営・維持管理費はすべてASローマが負担します」。グアルティエリ氏はさらに、「元会長のフランコ・センシ氏とディノ・ヴィオラ氏も、この進展を喜んでいることでしょう」と述べた。