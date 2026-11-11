きょうのレプッブリカ紙によると、ローマはアトレティコ・マドリーに所属するFWアデモラ・ルックマンの状況を注視している。シメオネ監督にとって、もはや絶対的な存在ではないためだ。ナイジェリア人のルックマンは今季、ラ・リーガとチャンピオンズリーグで計15試合に出場し、2ゴール1アシストを記録。リーグ戦では9試合に先発した一方、欧州の舞台では一度も先発していない。

最近の試合では、第一選択肢に昇格したアレックス・バエナの控えとなり、バルセロナ戦では今季初めて出場機会のないまま試合を終えた。もちろん、シメオネ監督がルックマンを構想から外したわけではない。今も戦力と考えているが、もはや代えの利かない存在ではないようだ。昨季と同じインパクトを残せていないのは確かだ。アタランタから加入した1月から5月までに、24試合で9ゴールを挙げていた。

警鐘を鳴らす段階ではないが、ローマは動向を見守っている。アタランタでプレーしたルックマンは、スポーツディレクターのダミーコがリストに入れている選手だ。イタリアのサッカーを知り、ガスペリーニ監督の下でプレーした経験がある。両者は激しく意見を交わしたことも一度ではないが、その下でルックマンが大きく成長したのも明らかだ。ベルガモでは137試合で55ゴール27アシストを記録。アタランタに歴史的なヨーロッパリーグ優勝をもたらした、ダブリンでのレヴァークーゼン戦もその一つだ。

かつてライプツィヒでプレーしたルックマンが一流選手になれたのは、現在ローマを率いるガスペリーニ監督のおかげであり、同監督は攻撃陣を完成させるためにルックマンを迎えたいと考えている。レプッブリカ紙によると、現時点でルックマンが移籍を要求した事実も、サポーターから批判を受けている事実もない。ただ、出場機会が限られ続ければ、本人は今後について考え、クラブと話し合うことになる。

もちろん、1月にマドリードから選手が相次いで去ることはないだろう。移籍市場で引き合いのある選手には、ユヴェントスが獲得を狙う1995年生まれのノルウェー人FWアレクサンダー・セルロートもおり、評価額は約2500万～3000万ユーロだ。アトレティコが放出するのは2人のうち1人だけで、適切な条件が整い、代役を見つけた場合に限られる。ルックマンの獲得には昨年1月に3500万ユーロと最大500万ユーロのボーナスがかかった。年俸はボーナスに加え、税込みで約600万ユーロ。契約は2030年までとなっている。