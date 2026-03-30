ローマ、夏のサイドバック陣に革命：カルロス・アウグストに注目、ベッラノーヴァが候補に挙がる

ガスペリーニ監督の構想は、来シーズンからウェズリーを右サイドに戻すというものだ。そのためか、スポーツディレクターのリストに最初に挙がった選手のほとんどは左サイドバックである。ここ数日、ローマと良好な関係にあるエージェントのジェッペ・リーゾ氏を仲介役として、カルロス・アウグストの獲得が打診された。 今後数日中にクリスタンテとマンチーニの契約更新について協議が行われる予定であり、このブラジル人選手についても話し合われる可能性は否定できない。しかし、この移籍交渉は容易ではない。 インテルは彼との契約延長（2028年満了）を希望しているが、双方の条件にはまだ隔たりがある。プレミアリーグのクラブも彼に関心を示している。北欧にも目を向けており、ブルージュのセイスとユトレヒトのエル・カルワニが候補に挙がっている。両選手の評価額は1500万ユーロ前後と見られている。ジェノアのマルティンにも注目が集まっており、現時点では低コストの代替案となっている。