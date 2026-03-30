ローマはウェズリーを1ヶ月間欠くことになり、ガスペリーニ監督は左サイドの主力選手を起用できなくなる。このブラジル人選手の不在により、ローマの問題が再浮上している。代替候補としてはツィミカスとレンシュに加え、まだ100％のコンディションではないアンジェリーニョがいるのみだ。 サン・シーロでは、ギリシャ人とオランダ人が先発の座を争うことになるだろう。一方、右サイドでは、右ふくらはぎの怪我から回復したチェリックが準備を整えている。 シーズン終了後には小規模な刷新が行われる見込みだ。ツィミカスはリヴァプールへ復帰し、チェリックはフリー移籍で退団（ユヴェントスとの合意が間近）、アンジェリーニョとレンシュについてはオファーを検討する。マッサラのノートにはすでにいくつかの名前が記されている。
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ローマ、夏のサイドバック陣に革命：カルロス・アウグストに注目、ベッラノーヴァが候補に挙がる
左側のカルロス
ガスペリーニ監督の構想は、来シーズンからウェズリーを右サイドに戻すというものだ。そのためか、スポーツディレクターのリストに最初に挙がった選手のほとんどは左サイドバックである。ここ数日、ローマと良好な関係にあるエージェントのジェッペ・リーゾ氏を仲介役として、カルロス・アウグストの獲得が打診された。 今後数日中にクリスタンテとマンチーニの契約更新について協議が行われる予定であり、このブラジル人選手についても話し合われる可能性は否定できない。しかし、この移籍交渉は容易ではない。 インテルは彼との契約延長（2028年満了）を希望しているが、双方の条件にはまだ隔たりがある。プレミアリーグのクラブも彼に関心を示している。北欧にも目を向けており、ブルージュのセイスとユトレヒトのエル・カルワニが候補に挙がっている。両選手の評価額は1500万ユーロ前後と見られている。ジェノアのマルティンにも注目が集まっており、現時点では低コストの代替案となっている。
右派のアイデア
しかし、補強の動きは右サイドにも及ぶ可能性がある。ベッラノーヴァが移籍市場での獲得候補となり得る。彼はガスペリーニ監督をよく知っており、パレストラがベルガモに復帰することを考えると、来季はさらに出場機会が減る可能性がある。彼もアタランタを去る見込みで、ローマへの移籍が提案されている。また、右・左両サイドでプレー可能なフォルティーニの獲得案も依然として有力だ。