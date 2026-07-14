ローマ、ロビニオ・ヴァズが即戦線離脱。初期診断と復帰見通し、移籍市場戦略への影響は。

ロビニオ・ヴァズの負傷を受け、ローマと監督は今夏の補強を前倒しする可能性が出てきた。特に攻撃陣の補強が急務だ。 アタランタ時代から2人の新ウイング補強を主張するガスペリーニ監督は、フェネルバフチェの巨額オファーでメイソン・グリーンウッド獲得が消えた後、チェルシーのアレハンドロ・ガルナチョ、ストラスブールのディエゴ・モレイラ、リーズのクリセンシオ・サマーヴィルに注目している。 さらに、獲得枠が限定的で、ガスペリーニ監督がマレンの控えとして即戦力を求める場合、元マルセイユの選手にも注目が集まる。その一人が、ブルージュに所属するイタリア系ドイツ人のニコロ・トレソルディだ。