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Robinio Vaz RomaGetty Images

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ローマ、ロビニオ・ヴァズが即戦線離脱。初期診断と復帰見通し、移籍市場戦略への影響は。

ローマ
セリエ A
ロビニオ・ヴァス

このフランス人若手選手は、右膝の怪我で数週間休養する。

トリゴリアの炎天下で行われた初練習で、ガスペリーニ率いるローマに早くもトラブル。チームは昨日、2026/2027シーズンの準備を開始した。昨年1月に2500万ユーロでマルセイユから加入したFWロビニオ・ヴァズが右膝痛で練習を途中退出した


  • 最初の診断

    ローマの医療スタッフによると、2007年生まれのこの選手の怪我は軽傷ではなく、数時間以内に再検査を行う予定だ。検査結果が出れば、回復までの期間が確定する。ロビニオ・ヴァズは右膝の内側側副靭帯を損傷した。 この負傷は彼の準備に影響し、数週間の離脱が見込まれる。ローマはトリゴリアで練習と親善試合（26日にカンヌ戦）を続け、31日にウェールズへ出発する。

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  • ロビニオ・ヴァズの記録

    ローマ加入から5か月、ロビニオ・ヴァズはガスペリーニ監督から目立った出場機会や評価を得られていない。監督は冬に獲得したドニエル・マレンを主力ストライカーとして起用し、出場時間をほぼ独占させているためだ。 ローマでの出場は14試合（リーグ12、コッパ・イタリア2）で、1ゴール2アシストにとどまっている。

  • 市場では何が変化するのか

    ロビニオ・ヴァズの負傷を受け、ローマと監督は今夏の補強を前倒しする可能性が出てきた。特に攻撃陣の補強が急務だ。 アタランタ時代から2人の新ウイング補強を主張するガスペリーニ監督は、フェネルバフチェの巨額オファーでメイソン・グリーンウッド獲得が消えた後、チェルシーのアレハンドロ・ガルナチョ、ストラスブールのディエゴ・モレイラ、リーズのクリセンシオ・サマーヴィルに注目している。 さらに、獲得枠が限定的で、ガスペリーニ監督がマレンの控えとして即戦力を求める場合、元マルセイユの選手にも注目が集まる。その一人が、ブルージュに所属するイタリア系ドイツ人のニコロ・トレソルディだ。

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