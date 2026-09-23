「間違いなく、人生で新たな挑戦が必要だと分かっていた。サッカーではすべてがとても速く変わるし、今はローマで良いシーズンを送ることだけを考えている。チャンピオンズリーグでデビューできたのは、自分にとって重要な一歩だった。これまでプレーしたことがなかったし、ローマでタイトルを勝ち取り、できるだけ多くプレーしたいと思っている。

スクデット？ 僕たちは良い状態にあるが、セリエAは非常に競争の激しいリーグだ。状況はあっという間に変わり得るし、常に集中し続けなければならない。 僕たちは正しい道を進んでいる」