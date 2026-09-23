ロドリゴ・モラは、この夏のローマにおける移籍市場で最も重要な補強の一人となった。ポルトガル人アタッカーは現在、U-21ポルトガル代表で主役を務めており、Canal 11のマイクに対し、ポルトからの今夏の移籍、胸に抱く夢、現在送っているシーズン、そしてチームメートのパウロ・ディバラにまつわる興味深いエピソードについて語った。
ローマ、ロドリゴ・モラ「ディバラは子どもの頃から見ていた。スクデット？ 進んでいる道は正しい。ポルトに別れを告げるのは難しかった」
ローマとオリンピコ
「ポルトで19年間を過ごし、そのうち10年はFCポルトでプレーした。異なる文化の中に飛び込んだけれど、僕は幸せだし、自分にとってポジティブな変化になると思っている。ローマのオリンピコでプレーする重み？ 特別な雰囲気があって、ゴールを決めたいという気持ちが強く湧いてくる」
子どもの頃、ディバラを見ていた
「子どもの頃から彼を見ていたし、今は一緒にトレーニングして、同じピッチに立てるなんて……。彼を見るのは本当に素晴らしいことです。とても謙虚な人で、この最初の時期に本当にたくさん助けてもらいました。彼と一緒にプレーできることに感謝しています」
ポルト退団へ
「別れは決して簡単ではない。僕にとって難しかったのは、長い時間を過ごした場所だったからだ……あそこは僕の家だったし、これからもずっとそうだと思う。難しいことだったけれど、すべてのサイクルには終わりがあり、その後にまた始まることもあると分かっている。一番大事なのは、僕が心を満たしたまま去るということ、王者として去るということだ。そして、それこそが最も重要なことだと思っている。これからもイタリアからポルトを応援する一人のファンであり続ける。物事がうまく進んでいるのは分かっているし、このまま続いて、2連覇を成し遂げてほしい」
スクデット
「間違いなく、人生で新たな挑戦が必要だと分かっていた。サッカーではすべてがとても速く変わるし、今はローマで良いシーズンを送ることだけを考えている。チャンピオンズリーグでデビューできたのは、自分にとって重要な一歩だった。これまでプレーしたことがなかったし、ローマでタイトルを勝ち取り、できるだけ多くプレーしたいと思っている。
スクデット？ 僕たちは良い状態にあるが、セリエAは非常に競争の激しいリーグだ。状況はあっという間に変わり得るし、常に集中し続けなければならない。 僕たちは正しい道を進んでいる」
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