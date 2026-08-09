ローマは将来を見据え、攻撃的MFのポジションを強化するため新たな候補を検討している。その候補の一人が、ポルト保有の2007年生まれの逸材ロドリゴ・モラだ。





ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、ローマはすでにポルトガルのクラブとの接触を開始し、移籍実現の可能性を探っている。この若き攻撃的MFは、移籍市場終盤を見据えてローマが注視している候補の一人となっている。



