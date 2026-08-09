ローマは将来を見据え、攻撃的MFのポジションを強化するため新たな候補を検討している。その候補の一人が、ポルト保有の2007年生まれの逸材ロドリゴ・モラだ。
ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、ローマはすでにポルトガルのクラブとの接触を開始し、移籍実現の可能性を探っている。この若き攻撃的MFは、移籍市場終盤を見据えてローマが注視している候補の一人となっている。
ローマは将来を見据え、攻撃的MFのポジションを強化するため新たな候補を検討している。その候補の一人が、ポルト保有の2007年生まれの逸材ロドリゴ・モラだ。
ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、ローマはすでにポルトガルのクラブとの接触を開始し、移籍実現の可能性を探っている。この若き攻撃的MFは、移籍市場終盤を見据えてローマが注視している候補の一人となっている。
アンジェロ・マンジャンテによると、ロドリゴ・モラに対するローマのオファーは、レンタル料500万ユーロに加え、買い取り額4500万ユーロだという。 同選手には他の2クラブも参戦しており、ジャン・ピエロ・ガスペリーニが強く望むこの取引の成立に向けて、ローマが強く働きかけている。
ただし、同選手に関心を示しているのはローマだけではないようだ。ヤウズ・サブンジュオールの報道によれば、ガラタサライもロドリゴ・モラを注視しているとのことで、ポルトガルの有望な若手の1人をめぐる争奪戦が裏付けられている。
ポルトの監督フランチェスコ・ファリオーリがモラについて自身の見解を語った。「彼は移籍を求めていない。移籍市場が気を散らせるものになり得ることは分かっているし、一部の選手は別の行き先や、ポルトで自分がどんな役割を担うことになるのかを考えるかもしれない。だが、全員が安心していい」
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