ロドリゴ・モラのローマ移籍が目前に迫っている。ここ数日で浮上していた難航を経て、ポルトとローマの交渉はここ数時間で一気に進展した。まだ合意には至っていないものの、移籍金2500万ユーロ＋ボーナス（総額は約3000万ユーロに達する見込み）、さらに将来の再売却時に50％という条件でまとまることに楽観論が広がっている。ポルトは当初5000万ユーロを要求していたが、補強を完了させるために資金を必要としている。ファリオリはFWを求めており（第一候補はミランのサンティアゴ・ヒメネス）、放出なしではその要望を満たせない状況だ。
Getty Images/Calciomercato
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ローマ、ロドリゴ・モラ獲得で合意成立 ポルトと書類を交換、取引額は…
メンデスとダミーコの決定的な電話会談
昨日午後、選手の代理人であるジョルジュ・メンデスは、ローマのスポーツディレクター、トニー・ダミーコと決着に向けた電話会談を行った。『コリエレ・デッロ・スポルト』によれば、合意が完全にまとまった後で条件を変えたとしてヴィラス＝ボアス会長に怒っていたローマは、オファーを引き上げなかった。ポルトガル側が、有償レンタル料700万ユーロに加え、買い取り権4000万ユーロというパッケージを拒否した後、4000万ユーロを大きく下回るものの、相当額の金額（2500万～3000万ユーロ）に、再売却時に保証される非常に大きな割合を上乗せする形で提示した。そして、好意的な反応を得た。
モラの弁護士による攻撃
土曜日、リオ・アヴェ戦でも再びベンチスタートとなる前、モラの代理人弁護士はポルトとファリオーリを批判していた。「この状況に彼は苦しんでいる。彼は戦い、プレーしたいと思っているが、第3の選択肢という立場になってしまった。ポルトが望む条件での移籍は事実上不可能だ。 控え選手に5000万ユーロを得られるのは、メンデスだけだ」。この発言にファリオーリは激怒した。「こうしたことは彼の助けにならないし、彼の印象も良くしない」
イタリア行きが見込まれる中、年俸はいくらになるのか
モラは首都入りに向けたゴーサインを待っており、到着は明日から水曜日の間になる見込みだ。 5年契約が用意されており、年俸は手取り200万ユーロとなる。
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