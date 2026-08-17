ロドリゴ・モラのローマ移籍が目前に迫っている。ここ数日で浮上していた難航を経て、ポルトとローマの交渉はここ数時間で一気に進展した。まだ合意には至っていないものの、移籍金2500万ユーロ＋ボーナス（総額は約3000万ユーロに達する見込み）、さらに将来の再売却時に50％という条件でまとまることに楽観論が広がっている。ポルトは当初5000万ユーロを要求していたが、補強を完了させるために資金を必要としている。ファリオリはFWを求めており（第一候補はミランのサンティアゴ・ヒメネス）、放出なしではその要望を満たせない状況だ。