ロドリゴ・モラのローマ移籍が目前に迫っている。ここ数日で直面していた難航のあと、ポルトとローマの交渉はここ数時間で一気に進展した。まだ合意には達していないが、以下の条件で取引成立に向かうことへの楽観論が広がっている。移籍金2500万ユーロにボーナスを加えた総額（約3000万ユーロに達する見込み）に加え、将来の再売却益の50％という大きな条件だ。ポルトは当初5000万ユーロを要求していたが、補強を完了させるために資金を必要としている。ファリオーリはFWを望んでおり（ミランのサンティアゴ・ヒメネスが第一候補）、放出なしではその要望をかなえることはできない。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ローマ、ロドリゴ・モラ獲得で合意成立：ポルトと書類を交換、取引額の詳細
メンデスとダミーコの決定的な電話会談
昨日午後、選手の代理人を務めるジョルジュ・メンデスが、ローマのスポーツディレクターであるトニー・ダミーコと決着に向けた電話会談を行った。『コリエレ・デッロ・スポルト』によると、合意成立後に条件を覆したとして会長ビラス＝ボアスに憤っていたローマは、オファーを引き上げなかった。ポルトガル側が、有償ローンで700万ユーロ＋買い取り権4000万ユーロのパッケージを拒否した後、4000万ユーロを大きく下回るものの、かなりまとまった金額（2500万～3000万ユーロ）に加え、再売却時に保証される非常に大きな割合を提示した。そして、好意的な反応を得た。
ディ・モーラ弁護士の猛攻
土曜日、リオ・アヴェ戦でまたしてもベンチスタートとなる前、モラの代理人弁護士はポルトとファリオーリを批判していた。「この状況に彼は苦しんでいる。彼は戦い、プレーしたいと思っているが、気づけば3番手になっていた。ポルトが求める条件での移籍は事実上不可能だ。 控え選手に5000万ユーロを得られるのは、メンデスだけだ」。この発言にファリオーリは激怒した。「こうしたことは彼の助けにならないし、彼の印象も良くしない」
イタリア入りが見込まれる中、その年俸はいくらになるのか
モラは首都入りに向けてゴーサインを待っており、到着は明日から水曜日の間になる見込みだ。5年契約が用意されており、年俸は手取りで200万ユーロとなる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。