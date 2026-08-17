ローマ、ロドリゴ・モラ獲得で合意成立：ポルトと書類を交換、取引額の詳細

ロドリゴ・モラのローマ移籍が目前に迫っている。ここ数日で直面していた難航のあと、ポルトとローマの交渉はここ数時間で一気に進展した。まだ合意には達していないが、以下の条件で取引成立に向かうことへの楽観論が広がっている。移籍金2500万ユーロにボーナスを加えた総額（約3000万ユーロに達する見込み）に加え、将来の再売却益の50％という大きな条件だ。ポルトは当初5000万ユーロを要求していたが、補強を完了させるために資金を必要としている。ファリオーリはFWを望んでおり（ミランのサンティアゴ・ヒメネスが第一候補）、放出なしではその要望をかなえることはできない。