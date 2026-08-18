ロドリゴ・モラは、事実上ローマの新戦力となる。正式発表には契約書への署名が必要だが、2007年生まれの才能あふれるポルトガル人選手について、ローマはポルトとの合意に達した。ポルトはより低い金額で、しかも即金での受け取りを選んだ（当初の要求額は4700万ユーロだった）。ポルトは、来年モラが価値の下がった保有権とともに戻ってくる事態を恐れ、買い取り権付きの形には一度も応じなかった。緊張と沈黙に満ちた長い交渉の末、ついに合意に達し、誰もが満足する形となった。ポルトは、現時点でファリオーリにとって第3の選択肢である選手を手放し、ガスペリーニは望んでいたトップ下を手に入れる。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ローマ、ロドリゴ・モラを獲得：取引にかかる費用。契約解除条項は1億2000万、きょうイタリア到着へ
1億2000万ユーロの契約解除条項
モラの固定移籍金は2500万ユーロで、将来の再売却に関する条項と、さらに2500万ユーロで選手の保有権100％を取得するための特定の買い取り条項が付く。『コリエレ・デッロ・スポルト』によれば、昨日の時点で合意は2つの条項の挿入によって詰められた。 1つは保有権に関するもので、1億2000万ユーロに達する。もう1つは、将来の売却時にローマがさらに2000万ユーロを支払うことで、売却益の半分を相手方に回す義務を負わずに済むようにするものだ。
ガスペリーニのトップ下になるだろう
モラはローマ入りし、年俸200万ユーロの5年契約にサインする見通しだ。2024年9月にデビューしたポルトでは、80試合出場で16ゴールを記録。本人と電話で話したガスペリーニの構想では、マレンを第一候補、あるいはカストロを前線に置き、その背後でディバラまたはスーレとともに2人のトップ下の一角を担うことになる。
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