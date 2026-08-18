ローマ、ロドリゴ・モラを獲得：取引にかかる費用。契約解除条項は1億2000万、きょうイタリア到着へ

ロドリゴ・モラは、事実上ローマの新戦力となる。正式発表には契約書への署名が必要だが、2007年生まれの才能あふれるポルトガル人選手について、ローマはポルトとの合意に達した。ポルトはより低い金額で、しかも即金での受け取りを選んだ（当初の要求額は4700万ユーロだった）。ポルトは、来年モラが価値の下がった保有権とともに戻ってくる事態を恐れ、買い取り権付きの形には一度も応じなかった。緊張と沈黙に満ちた長い交渉の末、ついに合意に達し、誰もが満足する形となった。ポルトは、現時点でファリオーリにとって第3の選択肢である選手を手放し、ガスペリーニは望んでいたトップ下を手に入れる。











