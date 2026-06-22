ローマ、レアル・ベティスがドヴビク獲得に名乗りを上げる

アルテム・ドヴビクがスペインに帰還する可能性が出てきた。ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、レアル・ベティスはローマのウクライナ代表FW獲得を画策。ドヴビクはケガと低調なパフォーマンスに苦しみ、厳しいシーズンを送った。
2024年夏、ジローナでの得点王経験を買われてローマへ移籍。しかし期待に応えられていない。
アルテム・ドヴビクがスペインに帰還する可能性が出てきた。ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、レアル・ベティスはローマのウクライナ代表FW獲得を画策。ドヴビクはケガと低調なパフォーマンスに苦しみ、厳しいシーズンを送った。
2024年夏、ジローナでの得点王経験を買われてローマへ移籍。しかし期待に応えられていない。
しかしローマでは怪我や適応に苦しみ、1997年生まれの彼は安定して活躍できず、批判を受けた。2シーズンで63試合20得点をマークしたが、退団の噂も流れた。
そんな中、レアル・ベティスが興味を示している。攻撃陣の補強を狙う同クラブは、スペインで実力を示したストライカーの獲得に魅力を感じている。 ローマはオファー次第で放出に前向きとされ、ドヴビクにはスペインで再飛躍の機会が訪れている。