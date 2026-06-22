ローマ、レアル・ベティスがドヴビク獲得に名乗りを上げる

アルテム・ドヴビクがスペインに帰還する可能性が出てきた。ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、レアル・ベティスはローマのウクライナ代表FW獲得を画策。ドヴビクはケガと低調なパフォーマンスに苦しみ、厳しいシーズンを送った。





2024年夏、ジローナでの得点王経験を買われてローマへ移籍。しかし期待に応えられていない。



