Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Dovbyk RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ローマ、レアル・ベティスがドヴビク獲得に名乗りを上げる

ローマ
移籍情報
アルテム・ドフビク

このウクライナ人FWには、以前活躍したスペインから関心が寄せられている。

アルテム・ドヴビクがスペインに帰還する可能性が出てきたジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、レアル・ベティスはローマのウクライナ代表FW獲得を画策。ドヴビクはケガと低調なパフォーマンスに苦しみ、厳しいシーズンを送った。


2024年夏、ジローナでの得点王経験を買われてローマへ移籍。しかし期待に応えられていない。


  • しかしローマでは怪我や適応に苦しみ1997年生まれの彼は安定して活躍できず、批判を受けた。2シーズンで63試合20得点をマークしたが、退団の噂も流れた


    そんな中、レアル・ベティスが興味を示している。攻撃陣の補強を狙う同クラブは、スペインで実力を示したストライカーの獲得に魅力を感じている。 ローマはオファー次第で放出に前向きとされ、ドヴビクにはスペインで再飛躍の機会が訪れている。


    • 広告