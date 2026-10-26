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ライブ
Emanuele Lulli RomaGetty
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ローマ、ルッリとの契約を2031年まで延長したと公式発表

ローマ
エマヌエーレ・ルッリ
セリエ A

2007年生まれの選手が契約をさらに5年間延長した

ローマの公式声明には、こう記されている。「ASローマは、エマヌエーレ・ルッリとの契約延長を発表できることをうれしく思います。

ローマのサイドプレーヤーであるルッリは、今シーズンにプロデビューを果たし、ジェノア戦では初ゴールも記録しました。2031年6月30日までの5年契約にサインしました。


ルッリとローマは、継続性とクラブへの帰属意識を胸に、これからも共に未来を築いていきます。


おめでとう、エマヌエーレ！」

  • 2007年生まれのルッリは今シーズン、トップチームデビューを果たし、ここまで6試合に出場して1ゴールを記録している。

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