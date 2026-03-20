ローマ、ヨーロッパリーグからの収入は「わずか」2200万ユーロ

ローマはボローニャとの2試合（欧州ダービー）で敗れ、2025-2026シーズンのヨーロッパリーグから正式に姿を消した。この大会では、紙面上では優勝候補の一角と目されていた。延長戦の末、4-3でボローニャが勝利した第2戦の結果、UEFAの大会がクラブの収支にもたらしていた経済的利益も途絶えることになった。
『カルチョ・エ・フィナンツァ』による財務分析によれば、今シーズンの獲得賞金は、チャンピオンズリーグに参加するクラブが受け取る金額に比べて、信じられないほど低い水準にとどまっている。
ローマはボローニャとの2試合（欧州ダービー）で敗れ、2025-2026シーズンのヨーロッパリーグから正式に姿を消した。この大会では、紙面上では優勝候補の一角と目されていた。延長戦の末、4-3でボローニャが勝利した第2戦の結果、UEFAの大会がクラブの収支にもたらしていた経済的利益も途絶えることになった。
『カルチョ・エ・フィナンツァ』による財務分析によれば、今シーズンの獲得賞金は、チャンピオンズリーグに参加するクラブが受け取る金額に比べて、信じられないほど低い水準にとどまっている。
この大会への出場、あるいは正確には予選通過により、ローマは総額1億5500万ユーロのうち431万ユーロを確保した。これは2021年から2024年までの3年間で予想されていた額の2倍に相当する。
例年通り、リーグ戦では、8試合の試合結果に応じて、勝利および引き分けのいずれの場合でも賞金が支給される。今シーズン、勝利した試合には1試合あたり45万ユーロ、引き分けには1試合あたり15万ユーロが支給された。ローマは5勝1分けの成績で、計240万ユーロを獲得した。
ローマはリーグフェーズを順位表の上位8チームのうちの1つとして終え、この最終順位により234万ユーロの賞金が保証されたほか、さらに60万ユーロのボーナスが加算された。この順位により、決勝トーナメント1回戦への直接進出が決まり、さらに175万ユーロがクラブの収入となった。
大会の改定が確定して以来、従来の「マーケットプール」に代わり、「バリュー」という概念が導入。これは「欧州」と「非欧州」の2つに分類されており、実質的には従来のマーケットプールの基盤に、各クラブの個別係数を加算したもの。これら2つの要素に基づき、ローマはそれぞれ738万ユーロと288万ユーロを受け取った。
したがって、ローマが最終的に得た総額は約2200万ユーロとなり、クラブの収入が約2050万ユーロだった2024/2025シーズンに比べてわずかに改善したものの、それでも、例えばチャンピオンズリーグで既に敗退したイタリアの4チームすべてが得た金額とは比べ物にならないほど低い数字である （例えば、リーグステージを突破できなかったナポリは、約4,850万ユーロを計上している）。
出資額：431万ユーロ
「欧州」分：738万ユーロ
「非欧州」分：288万ユーロ
実績ボーナス：240万ユーロ
順位ボーナス：234万ユーロ
1位～8位入賞ボーナス：60万ユーロ
ラウンド16進出ボーナス：175万ユーロ
合計：2,166万ユーロ