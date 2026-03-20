ローマ、ヨーロッパリーグからの収入は「わずか」2200万ユーロ

ローマはボローニャとの2試合（欧州ダービー）で敗れ、2025-2026シーズンのヨーロッパリーグから正式に姿を消した。この大会では、紙面上では優勝候補の一角と目されていた。延長戦の末、4-3でボローニャが勝利した第2戦の結果、UEFAの大会がクラブの収支にもたらしていた経済的利益も途絶えることになった。

『カルチョ・エ・フィナンツァ』による財務分析によれば、今シーズンの獲得賞金は、チャンピオンズリーグに参加するクラブが受け取る金額に比べて、信じられないほど低い水準にとどまっている。



