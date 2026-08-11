ローマがロドリゴ・モラの獲得にあと一歩まで迫っている。ポルトに所属する2007年生まれのタレントは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニの攻撃陣を強化するための主要ターゲットの一人となっており、ここ数時間で首都クラブはポルトガルのクラブが求める条件に大きく近づいた。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ローマ、モラ獲得へあと一歩：ポルトと口頭合意
方式
ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、ローマはこのポルトガル人タレントの移籍について、ポルトと口頭で基本合意に達したという。取引は、有償レンタルに買い取りオプションが付帯し、選手の出場数とローマのチャンピオンズリーグ出場権獲得に応じて買い取り義務へ移行する形でまとまる見通しで、合意は目前に迫っている。
コンディション
実際、夜の間にローマとポルトは、保有権の50％に関する従来の案について最終合意には至らなかったようだ。とはいえ、全体の評価額は引き続き5000万ユーロで、レンタル料が約700万～800万ユーロ、買い取り額がさらに4200万～4300万ユーロとなる見込みだ。買い取り義務が発動する条件は、選手の出場数とローマのチャンピオンズリーグ出場権獲得に連動する複合条件となる可能性がある。
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