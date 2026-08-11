実際、夜の間にローマとポルトは、保有権の50％に関する従来の案について最終合意には至らなかったようだ。とはいえ、全体の評価額は引き続き5000万ユーロで、レンタル料が約700万～800万ユーロ、買い取り額がさらに4200万～4300万ユーロとなる見込みだ。買い取り義務が発動する条件は、選手の出場数とローマのチャンピオンズリーグ出場権獲得に連動する複合条件となる可能性がある。