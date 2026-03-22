ローマ、マンチーニが交代：ふくらはぎに違和感、イタリア代表出場は危ぶまれるか？ 現在の状態

ローマに悪いニュースが届いた。ジャンルーカ・マンチーニを失う恐れがある。

実際、このローマのディフェンダーは、セリエA第30節のレッチェ戦（オリンピコ・スタジアム）において、ピッチ上で試合を続ける代わりに、ハーフタイムに交代することを選んだ。

では、彼の状態と、プレーオフで北アイルランドとの対戦を控えるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にとって、彼が欠場するリスクがあるかどうかを見ていこう。