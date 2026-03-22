ローマ、マンチーニが交代：ふくらはぎに違和感、イタリア代表出場は危ぶまれるか？ 現在の状態

ローマに悪いニュースが届いた。ジャンルーカ・マンチーニを失う恐れがある。
実際、このローマのディフェンダーは、セリエA第30節のレッチェ戦（オリンピコ・スタジアム）において、ピッチ上で試合を続ける代わりに、ハーフタイムに交代することを選んだ。
では、彼の状態と、プレーオフで北アイルランドとの対戦を控えるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にとって、彼が欠場するリスクがあるかどうかを見ていこう。
ローマに悪いニュースが届いた。ジャンルーカ・マンチーニを失う恐れがある。
実際、このローマのディフェンダーは、セリエA第30節のレッチェ戦（オリンピコ・スタジアム）において、ピッチ上で試合を続ける代わりに、ハーフタイムに交代することを選んだ。
では、彼の状態と、プレーオフで北アイルランドとの対戦を控えるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表にとって、彼が欠場するリスクがあるかどうかを見ていこう。
先ほど述べたように、マンチーニはディ・フランチェスコ率いるサレントのチームとの試合の後半開始早々に交代し、ギラルディがピッチに入った。リークされた情報や、DAZNでの試合生中継中にピッチサイドから伝えられた報告によると、マンチーニはふくらはぎに問題を抱えているようだ。
ローマの背番号23は、カメラに捉えられ、負傷した部位をさすっている様子が映し出された。単なる筋肉のこわばりであり、選手が早めにプレーを中断したことで事なきを得ていることを願うばかりだ。
マンチーニの状態は、代表チームの見地から明らかに評価されることになるだろう。ガットゥーゾ監督から、木曜日の夜以降に予定されている（北アイルランド戦に勝利した場合）2026年ワールドカップ（カナダ、アメリカ、メキシコで開催）予選プレーオフへの招集を受けているためだ。
マンチーニは、ヨーロッパリーグの決勝トーナメント1回戦・ボローニャ戦の第2戦を控えた時点でもふくらはぎに不調を訴えていたが、この重要な一戦に出場するために歯を食いしばってプレーしたことを思い出しておこう。
今後は、通常の検査を通じて彼の状態を確認することになるだろう。