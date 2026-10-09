ローマのFWドニエル・マレンが『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューに応じた。膝の問題は解消され、コモ戦には通常通り起用可能な見込みだ。「以前の経験と比べると、少しではなく、すべてが変わったと思う。これまで多くプレーし、さまざまな場所でやってきたが、今は正しい人たちとともに、正しい場所にいると感じている。監督とチームメートは大きな信頼を与えてくれる。そうしたすべてのことが合わさって、自分が夢見ていた姿へと導いてくれている」



