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grafica malen roma 2026Getty Images
翻訳者：

ローマ、マレン「ガスペリーニとは椅子やテーブルが飛んだこともあった。彼は嘘をつかない人だ」

セリエ A
ドニエル・マレン
コモ 対 ローマ
コモ
ローマ

ローマのFWドニエル・マレンが『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューに応じた。膝の問題は解消され、コモ戦には通常通り起用可能な見込みだ。「以前の経験と比べると、少しではなく、すべてが変わったと思う。これまで多くプレーし、さまざまな場所でやってきたが、今は正しい人たちとともに、正しい場所にいると感じている。監督とチームメートは大きな信頼を与えてくれる。そうしたすべてのことが合わさって、自分が夢見ていた姿へと導いてくれている」


  • アストン・ヴィラ退団へ

    「自分で決めたことだ。プレーしたかったし、毎週末にピッチに立てて、自分が重要な存在になれるチームの一員でいたかった。あの時期は、自分がそういう存在だとは感じられなかった。ベストな選択をしたと思っている」


  • 得点者

    「こんなに多くのゴールを決めたことは一度もない。しかも開幕からすぐにね。ディマレン？ 接続を連想させるよね、うん、ネット上では面白いよ……。パウロとはすぐに息が合った」

  • オランダはない

    「ケガをしていて、代表に行けなかったのは残念だった」

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  • ガスペリーニ

    「ガスペリーニのトレーニングで吐いたことがあるかって？ それはない。ただ、時々ものすごくきついとは言えるね。ロッカールームで椅子を蹴り飛ばすのかって？ あれはパルマ戦の後にあったよ。すごかった。うれしすぎて、テーブルまで飛んでいた。ガスペリーニの何がそんなに特別かって？ 選手の扱い方だよ。彼が何についても君に嘘をつかないって分かるんだ」

セリエ A
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