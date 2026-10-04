ローマ、マレンの復帰に楽観論。現在の状態とコモ戦に向けて伝わっていること

マレンに加え、ディバラとモリーナもトリゴリアに残って調整を続ける。ローマは、アルゼンチン代表のユニフォームを着たリオネル・メッシの引退試合への参加を2選手に許可しなかった。ただ、ローマは公式戦再開を数日後に控える中、2選手に長距離の大陸間移動をさせることを避ける判断を下した。とりわけ、可能な限り良いコンディションで起用できるようにする意向による決定だ。「ASローマは、10月6日に行われるアルゼンチン対ベナンの試合に向けてアルゼンチンで開催されるイベントに、パウロ・ディバラとナウエル・モリーナが参加しないことをお知らせします。クラブは、リオネル・メッシと深いつながりがあり、2022年ワールドカップ制覇をともに成し遂げたこの2選手にとって、この機会が持つ価値を認識しています。クラブの判断は、スポーツ面およびロジスティクス面の理由によるものであり、大陸間移動の長さと公式戦の近さに関連しています。ASローマは、リオネル・メッシとその卓越したキャリアに最大限の敬意を表するとともに、彼とアルゼンチンサッカー協会にとって特別な夜となることを願っています」