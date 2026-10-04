大きなサプライズはなさそうだ。ドニエル・マレンはリーグ再開後、ローマがコモと対戦する一戦（10月11日の日曜日12時30分開始）に通常通り出場する見通しだ。フィジカル面の問題はすでに克服されたようで、よほどの不測の事態がない限り、オランダ人FWはローマの攻撃の中心で自身のポジションを取り戻せるだろう。Il Tempoによれば、オランダのネーションズリーグの活動を欠場する原因となった膝の違和感は解消されており、マレンはファブレガス率いるチームとの一戦に出場する。オランダ代表の新監督シャビの招集に応じなかったのは予防的な判断であり、それによって回復に専念し、無理に復帰時期を早めずに済んだという。
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翻訳者：
ローマ、マレンの復帰に楽観論。現在の状態とコモ戦に向けて伝わっていること
シャビは何と言っていたのか
マレンが自国代表の招集を断ったことに、ワールドカップ後にクーマンの後任としてオランダ代表監督に就任したシャビは難色を示していた。彼は「残念だ。ドニエルは非常に良い状態にある」とし、「彼は土壇場で断らざるを得なかったが、サッカーではこういうこともある。私の考えではドニエルは元気だし、回復にどれくらい時間がかかるかは分からないが、負傷は深刻ではない」と話していた。
ディバラとモリーナもトリゴリアへ
マレンに加え、ディバラとモリーナもトリゴリアに残って調整を続ける。ローマは、アルゼンチン代表のユニフォームを着たリオネル・メッシの引退試合への参加を2選手に許可しなかった。ただ、ローマは公式戦再開を数日後に控える中、2選手に長距離の大陸間移動をさせることを避ける判断を下した。とりわけ、可能な限り良いコンディションで起用できるようにする意向による決定だ。「ASローマは、10月6日に行われるアルゼンチン対ベナンの試合に向けてアルゼンチンで開催されるイベントに、パウロ・ディバラとナウエル・モリーナが参加しないことをお知らせします。クラブは、リオネル・メッシと深いつながりがあり、2022年ワールドカップ制覇をともに成し遂げたこの2選手にとって、この機会が持つ価値を認識しています。クラブの判断は、スポーツ面およびロジスティクス面の理由によるものであり、大陸間移動の長さと公式戦の近さに関連しています。ASローマは、リオネル・メッシとその卓越したキャリアに最大限の敬意を表するとともに、彼とアルゼンチンサッカー協会にとって特別な夜となることを願っています」
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