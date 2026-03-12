ローマ、マヌ・コネの疲労：ボローニャとコモ戦が危ぶまれる

ローマとジャン・ピエロ・ガスパーニにとって、良いニュースは届いていない。ヨーロッパリーグのラウンド16でボローニャと2試合、チャンピオンズリーグ争いではコモとリーグ戦で対戦するという過密日程を控えているからだ。

元アタランタの監督が戦術上非常に重要視しているフランス人MFマヌ・コネが、筋肉疲労のため離脱することになった。