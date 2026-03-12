ローマ、マヌ・コネの疲労：ボローニャとコモ戦が危ぶまれる

ローマとジャン・ピエロ・ガスパーニにとって、良いニュースは届いていない。ヨーロッパリーグのラウンド16でボローニャと2試合、チャンピオンズリーグ争いではコモとリーグ戦で対戦するという過密日程を控えているからだ。
元アタランタの監督が戦術上非常に重要視しているフランス人MFマヌ・コネが、筋肉疲労のため離脱することになった。
本日午前中、ローマは通常通りの最終調整トレーニングを実施しました。そのトレーニング中、フランス人ミッドフィールダーが筋肉の不快感を感じ、疲労のためトレーニングを中断せざるを得ませんでした。
ほぼ確実に、スカイ・スポーツによると、コネは今夜ダッラ・アラで行われるヨーロッパリーグのボローニャ戦を欠場する見込みだ。また、フランス人選手は日曜日に予定されているコモとのリーグ戦も出場が危ぶまれている。