ローマ、マティアス・ソウレの6月30日までの移籍が現実味を帯びてきた。ボルシア・ドルトムントの関心に関する最新情報。

スカイ・スポーツによると、ボルシア・ドルトムントがアルゼンチン人FWに最も具体的な関心を示している。同選手は昨季42試合で7ゴール8アシストを記録したが、後半は鼠径部痛で苦戦した。 ユリアン・ブラントのフリー移籍が予定されているため、クラブは攻撃陣の補強を急いでおり、その候補の筆頭にユヴェントスでプレーした2003年生まれの同選手がいる。スカイ・スポーツによると、ローマがソウレに付ける評価額は約3000万ユーロだという。