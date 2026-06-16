メイソン・グリーンウッドの代理人やオリンピック・マルセイユ首脳との交渉が続く一方、ローマはUEFAのファイナンシャル・フェアプレーも考慮し、放出市場の可能性にも注目している。適切なオファーがあれば移籍する候補にマティアス・スーレがいる。
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ローマ、マティアス・ソウレの6月30日までの移籍が現実味を帯びてきた。ボルシア・ドルトムントの関心に関する最新情報。
3,000万ユーロ相当
スカイ・スポーツによると、ボルシア・ドルトムントがアルゼンチン人FWに最も具体的な関心を示している。同選手は昨季42試合で7ゴール8アシストを記録したが、後半は鼠径部痛で苦戦した。 ユリアン・ブラントのフリー移籍が予定されているため、クラブは攻撃陣の補強を急いでおり、その候補の筆頭にユヴェントスでプレーした2003年生まれの同選手がいる。スカイ・スポーツによると、ローマがソウレに付ける評価額は約3000万ユーロだという。
なぜローマは彼を放出できるのか
スーレは2029年6月30日まで「ジャッロロッサ」と契約しており、年俸はわずか200万ユーロ。適切な条件が整えば放出可能だ。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は経験豊富なパウロ・ディバラを起用し続け、来季に向けて新たな攻撃的ウイングを2人獲得する方針である。
キャピタルゲインの問題点
ローマはUEFAとの和解合意で定めた5000万ユーロの売却益を6月30日の期限までに達成するため、数日以内に新たな協議を行う見込みだ。 マティアス・ソウレの放出は、その第一歩となり、7年ぶりのCL本戦復帰を前に新たな制裁を避ける狙いだ。